【全民造星IV】梁祖堯B組成員Sica演出仆倒　臨危不亂執生獲花姐讚叻女　

▲ ViuTV節目《全民造星IV》中，B4組的Sica（何洛瑤）表現亮眼。

ViuTV節目《全民造星IV》在昨晚（12月2日）播出的一集由A4組決戰B4組，兩組成員分別為A4組的Carmina（羅洛家）、子涓（夏子涓）、Ariel（曾家瑩）、Ada仔（姜咏鑫）、安希婷，以及B4組的Sica（何洛瑤）、暐翹（林暐翹）、東東（郭東彩）、Liu哥（廖雪蕎），當中Carmina和Liu哥均被列入「死亡名單」內。

比賽過程中，B4組的Sica有亮眼表現，可是在演出時不小心仆倒，幸好她反應敏捷，即時執生，表現獲花姐（黃慧君）大讚：「叻女！」

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B4組表現亮眼

A4組和B4組分別於自選項目演繹《Lady繽紛樂》及《Come on, Bad boy！》，其後再以指定歌曲《來自天堂的魔鬼》比拼。

B4組於兩個項目內均有娛樂性演出，先後化身成性感女人及麻甩男人，獲評判大讚視覺效果十足及充滿幽默感。

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Cosplay高手

Sica於跳唱《Come on, Bad boy！》時卻不慎在台上樓梯仆倒，正當一眾導師、評判以至花姐等都十分擔心之時，Sica已火速執生繼續演出當沒事發生一般，花姐即場不禁連環大讚：「叻女！」

喜愛Cosplay文化的Sica形象百變，可塑性甚高的她經常化身成不同角色示人，今次更獲欽點為自己及隊員的形象擔當，令B4組成為大家的焦點。

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