  • 19°C
香港時間 : 20211203日 (週五) 11:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全民造星IV】梁祖堯B組成員Sica演出仆倒　臨危不亂執生獲花姐讚叻女　

娛樂 10:49 2021/12/03

分享：

熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

ViuTV節目《全民造星IV》中，B4組的Sica（何洛瑤）表現亮眼。

ViuTV節目《全民造星IV》在昨晚（12月2日）播出的一集由A4組決戰B4組，兩組成員分別為A4組的Carmina（羅洛家）、子涓（夏子涓）、Ariel（曾家瑩）、Ada仔（姜咏鑫）、安希婷，以及B4組的Sica（何洛瑤）、暐翹（林暐翹）、東東（郭東彩）、Liu哥（廖雪蕎），當中Carmina和Liu哥均被列入「死亡名單」內。

比賽過程中，B4組的Sica有亮眼表現，可是在演出時不小心仆倒，幸好她反應敏捷，即時執生，表現獲花姐（黃慧君）大讚：「叻女！」

【全民造星IV】吳雨霏當女團評判勾起Cookies回憶　Kary：令我想起當年的自己

    點擊圖片放大
    +14
    +13

B4組表現亮眼

A4組和B4組分別於自選項目演繹《Lady繽紛樂》及《Come on, Bad boy！》，其後再以指定歌曲《來自天堂的魔鬼》比拼。

B4組於兩個項目內均有娛樂性演出，先後化身成性感女人及麻甩男人，獲評判大讚視覺效果十足及充滿幽默感。

【全民造星IV】咖喱辭職追夢無奈40強止步　網民大感不滿：被梁祖堯累死

    點擊圖片放大
    +7
    +6

Cosplay高手

Sica於跳唱《Come on, Bad boy！》時卻不慎在台上樓梯仆倒，正當一眾導師、評判以至花姐等都十分擔心之時，Sica已火速執生繼續演出當沒事發生一般，花姐即場不禁連環大讚：「叻女！」

喜愛Cosplay文化的Sica形象百變，可塑性甚高的她經常化身成不同角色示人，今次更獲欽點為自己及隊員的形象擔當，令B4組成為大家的焦點。

最新影片推介：炎明熹專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【全民造星IV】吳雨霏當女團評判勾起Cookies回憶　Kary：令我想起當年的自己
16:59 2021/12/02
【全民造星IV】吳雨霏當女團評判勾起Cookies回憶　Kary：令我想起當年的自己
【全民造星IV】咖喱辭職追夢無奈40強止步　網民大感不滿：被梁祖堯累死
13:00 2021/12/02
【全民造星IV】咖喱辭職追夢無奈40強止步　網民大感不滿：被梁祖堯累死
【全民造星IV】方方連累隊友Hannah被淘汰　Day+Ika狀態大勇獲讚可直接出道
12:45 2021/12/01
【全民造星IV】方方連累隊友Hannah被淘汰　Day+Ika狀態大勇獲讚可直接出道

你可能感興趣

【全民造星IV】吳雨霏當女團評判勾起Cookies回憶　Kary：令我想起當年的自己
16:59 2021/12/02
【全民造星IV】吳雨霏當女團評判勾起Cookies回憶　Kary：令我想起當年的自己
【全民造星IV】咖喱辭職追夢無奈40強止步　網民大感不滿：被梁祖堯累死
13:00 2021/12/02
【全民造星IV】咖喱辭職追夢無奈40強止步　網民大感不滿：被梁祖堯累死
【全民造星IV】方方連累隊友Hannah被淘汰　Day+Ika狀態大勇獲讚可直接出道
12:45 2021/12/01
【全民造星IV】方方連累隊友Hannah被淘汰　Day+Ika狀態大勇獲讚可直接出道
許廷鏗 梁祖堯 黃慧君 戴穎 娛樂人物職業 全民造星 演員 歌手 綜藝節目 ViuTV

最高瀏覽

【醜女大翻身】醜女整容嫁富二代誕女被拋棄　單親媽再婚生子BB驚人容貌曝光
14:17 2021/12/01
【醜女大翻身】醜女整容嫁富二代誕女被拋棄　單親媽再婚生子BB驚人容貌曝光
【最後一面】婦人趕往北區醫院見臨終丈夫　冚旗的士司機會合乘客後即回頭載順風車
13:00 2021/12/02
【最後一面】婦人趕往北區醫院見臨終丈夫　冚旗的士司機會合乘客後即回頭載順風車
【港鐵延誤】銅鑼灣有列車門行駛中時飛脫　故障列車移離主行車線港島綫服務陸續恢復正常【不斷更新】
20:50 2021/12/02
【港鐵延誤】銅鑼灣有列車門行駛中時飛脫　故障列車移離主行車線港島綫服務陸續恢復正常【不斷更新】