【新冠疫苗】聶德權指高接種率有助商討通關　但並非與某個接種率數字掛勾

▲ 聶德權指高接種率有助商討通關，但並非與某個接種率數字掛勾。（資料圖片）

新冠疫苗流動接種站今日（3日）開幕，由公務員事務局局長聶德權主持，他表示流動接種站第一站會在大圍新翠邨接種復必泰疫苗，未來日子會到不同屋邨，目標是提供多一個途徑方便長者接種疫苗。現時有超過7成人已接種疫苗，亦有18萬人已打第3針，不過仍然需要提高接種率，以保護長者免受感染風險，以及降低在感染後避免受重症及死亡的風險。

另外，特區政府亦積極與中央商討逐步有序地通關，雖然一開始是小規模，但希望能夠逐漸擴展。與內地以及與全球通關如何能保持持續的通關，最重要的是有一個高的疫苗接種率，但能否通關與接種率並非掛鈎，指本地社區基本清零，就有較安全的環境，令內地放心。社會亦有更強的保護屏障，以減慢病毒傳播速度，減低社區爆發疫情的機會，亦可避免通關後經常熔斷。聶德權鼓勵長者以及未接種疫苗的市民盡快接種疫苗。

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記者：李榮忠