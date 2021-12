【MIRROR成員】呂爵安《E先生》奪高串流量歌曲　陳奕迅壓林家謙連續6年稱霸

▲ 陳奕迅連續6年奪最高串流量男歌手。

音樂串流平台Spotify日前公布了2021年總回顧,讓樂迷更容易了解到全球的音樂喜好,同時亦公佈了最高串流量歌手、專輯、歌曲、播放清單和播客等排名,其中MIRROR成員的歌曲成績十分亮麗,其中呂爵安的《E先生連環不幸事件》就成Spotify香港最高串流量歌曲。

Spotify每年都會公布過去一年度的總回顧(Wrapped),日前便列出了香港樂迷於2021年度的收聽趨勢與喜好。

▲ 《E先生連環不幸事件》

Edan單曲成績佳

其中本年度MIRROR成員之一呂爵安的個人單曲《E先生 連環不幸事件》奪得香港最高串流量歌曲。

另外,歌神陳奕迅繼續獲支持,連續六年登上香港最高串流量歌手榜首。防彈少年團(BTS) 和林家謙同樣榜上有名,分別排行第二和第三。

而林家謙的專輯《MAJOR IN MINOR》被列為香港最高串流量專輯之外,他的三首作品,包括《一人之境 in C major》、《時光倒流一句話》和《下一位前度 in Ab major》亦成為平台上最高串流量的歌曲。

另外,韓流的狂熱未減,兩大韓國組合防彈少年團和BLACKPINK成績最為突出。防彈少年團的《Butter》和《Dynamite》贏得最高串流量K-pop歌曲的頭兩位,同時《BE》、《Love Yourself 結 'Answer》和 《MAP OF THE SOUL : 7》更佔據了香港最高串流量K-pop專輯,分別排名第二、第三和第四位。

BLACKPINK的《THE ALBUM》描繪女孩成長路上經歷的各種情緒,名列香港最高串流量K-pop專輯的榜首。

Spotify 2021年度香港和全球總回顧排名部分節錄如下:

香港最高串流量歌手

1. 陳奕迅

2. 防彈少年團

3. 林家謙

4. 周杰倫

5. 張敬軒

香港最高串流量女歌手

1. Taylor Swift

2. 容祖兒

3. Ariana Grande

4. 衛蘭

5. Serrini

香港最高串流量男歌手

1. 陳奕迅

2. 林家謙

3. 周杰倫

4. 張敬軒

5. Justin Bieber

香港最高串流量組合

1. 防彈少年團

2. Dear Jane

3. BLACKPINK

4. YOASOBI

5. MIRROR

香港最高串流量歌曲

1. Edan 呂爵安 《E先生 連環不幸事件》

2. 林家謙 《一人之境 in C major》

3. 林家謙 《時光倒流一句話》

4. 陳凱詠《隔離Studio Live Duet》

5. 林家謙 《下一位前度in Ab major》