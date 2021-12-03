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【生命鬥士】4歲癌童脊椎腫瘤變大3倍需再做手術　Sheldon媽媽：小戰士不怕我更不能怕

健康 11:07 2021/12/03

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4歲癌童Sheldon被發現脊椎腫瘤變大3倍，需再做手術。

本港4歲男童Sheldon去年確診患上罕見癌症「神經母細胞瘤」，治癒率僅半成。上月中旬，他與家人抵達西班牙，打算接受新藥治療，但波折重重。繼上次發現骨髓再受感染後，Sheldon的媽媽今早（3日）在facebook專頁「神母小戰士Sheldon」再次公布壞消息指，兒子中樞神經的癌細胞並未完全清除，脊椎還有一個腫瘤，甚至已變大2、3倍，將要在當地施手術。雖然前路還有很多未知數，但媽媽說：「既然小戰士不怕，我更加不能怕！」

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曾為昂貴治療費掙扎

Sheldon上月尾接受MIBG掃描，一種專門針對神經母細胞瘤的檢查。當時檢查報告顯示，骨髓再受感染，而腳骨感染程度與之前差不多；另出發前接受手術和電療後，腦部和脊椎的癌細胞已清除。

上月尾，西班牙的醫生建議：先為Sheldon清除骨髓、腳骨的癌細胞；然後再做中樞神經免疫治療，即試新藥；最後再做針對骨髓、腳骨的免疫治療。整個療程約需時8個月，治療費用達300萬港元，費用昂貴，令她一度掙扎。

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脊椎腫瘤變大需做手術

最終，媽媽決定接受醫生建議的治療方案。豈料，計劃有變。媽媽今早發文表示，再度收到壞消息，原以為只需一心預備做免疫治療，沒想到經歷幾番波折，「未能立即落新藥，甚至要在這裡施手術。」

她上載X光片指，檢查報告與之前所說的不同，中樞神經尚有腫瘤：

MIBG報告不是如之前所說中樞神經的癌細胞全清，原來脊椎最尾段還有一個腫瘤（如圖），更在兩個月內大了兩、三倍，醫生建議做切除手術，將與外科手術醫生研究可行性。

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面對未知數勇敢走下去

抗癌路不易走，她為兒子再做手術感到心痛，說：

Sheldon身上已經有多處疤痕，很痛心短時間內又要再來一次，我沒勇氣告訴他。求主繼續眷顧這個經歷無數痛苦治療的小戰士，給他力量撐下去！

縱然如此，看到兒子堅強抗病，她很快又振作起來，說：

一個又一個壞消息出現，一切非預料之內，更要面對太多未知數，真的很難撐下去，但既然小戰士不怕，我更加不能怕！

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責任編輯：羅嘉欣

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