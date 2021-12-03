【港鐵甩門】港鐵事故與列車及車門無關　會循三方面調查涉事廣告牌狀況

▲ 港鐵事故與列車及車門無關，會循三方面調查涉事廣告牌狀況。（網上圖片）

港鐵港島綫昨日（2日）傍晚有列車車門脫落，列車服務受阻近3小時（詳情即看【下一頁】）。港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐在電台節目，再次為事故引致乘客不便致歉，指經調查後鎖定是與月台內隧道的廣告牌有組件移位，撞撃到車門，導致車門脫落，與列車車身及車門無關。港鐵有4個車站有同款廣告牌，共有8個同類廣告燈箱，已拆除涉嫌引起事故的相關組件。

黃琨暐表示，港鐵會從三個方向調查，包括涉事廣告牌的設計，有關操作及運作程序，即上畫及落畫的程序，以及廣告牌的狀況，以找出組件移位的原因。而該廣告牌對上一次上畫是在上星期四，更換廣告內容及檢查是由承辦商負責。

鐵路運輸專業人員協會主席張年生在一個電台節目指，目前難以判斷意外是否涉及金屬疲勞或組件生鏽，但更換工作由廣告承辦商處理，可能涉及工作不徹底，當經過一段時間，不斷承受列車運行的震動後，令組件鬆脫，認為調查方向應循廣告牌部件鬆脫是否涉及人為疏忽。他又指列車車門採用掛勾式，門框頂部有橫杆，負責控制車門開關，設計很堅固， 車上亦有監測系統，如果未關好門或有隙 ，列車便會停下，相信列車設計是安全，但亦建議承客盡量避免挨住車門。

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責任編輯：李榮忠