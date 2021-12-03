【升中面試】拆解聖保羅男女中學面試題目　考驗生活知識：如何沖阿華田

▲ 拆解羅保羅男女中學面試題目。

直資傳統名校聖保羅男女中學，開設DSE文憑試及IB國際文憑試雙軌課程，無論是DSE或IB成績均屬香港頂尖學校之一，因此一向深受家長歡迎，入學競爭亦激烈。小六生除了要學業成績出眾，若能在面試有優秀表現，就能大大增加獲取錄的機會。

聖保羅男女中學以英語為教學語言，中一至中三中文科以普通話授課，近年亦引入西班牙語及法語學科，以便學生將來可應考IGCSE。高中方面，學校開設中學文憑試（DSE）及國際文憑試（IBDP）雙軌課程，供學生自由選擇。

公開試表現出色

學生過往在公開試表現出色，其中今年誕生了13名IB 45分滿分狀元，而2020年亦誕生3名DSE7科5**狀元。聖保羅男女中學的學費為每年港幣$64,500，國際文憑課程學費為每年港幣$96,500。

根據學校網頁資料，2022/23學年中一入學申請已於11月19日截止報名，中一學額共有238個，附屬小學學生佔約140個，外校生學額僅約98個，面試將於3月12日舉行。

由於每年校方都收逾千份報名表，學校會參考申請人的教育局成績次第35%、面試表現35%、學業及非學業表現20%、操行10%，邀請約450人進行面試。

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過往面試題目

獲邀面試的申請者，會被安排與不同老師個別面見，不設面試，主要了解中文及英文語言水平（包括普通話）、數理基礎知識及能力。高科技教育中心蘇廸希校長，整理了過往中心學生於聖保羅男女中學面試的題目，點擊睇詳細題目：

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責任編輯：王明芳