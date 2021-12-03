【星二代】愛女Yasmine華姐選美奪三料亞軍　鍾麗緹：我們家的顏值太厲害

▲ 鍾麗緹大女YasmineI成為三料華姐亞軍。

90年代性感女神鍾麗緹（Christy）當年憑參選華姐而入行，其23歲大女張敏鈞（Yasmine）傳承其選美路，她於香港時間昨天（1日）出戰《溫哥華華裔小姐競選2021》，遺傳媽咪美貌和美好身段的Yasmine成為三料亞軍，對拍戲有興趣的她似乎想加入娛樂圈，而鍾麗緹於微博報喜時直言以女兒為傲，她寫道：「我們家的顏值也太厲害了吧！」

10月份Yasmine參選溫哥華華裔小姐兼打入8強，而昨日於決賽裡，她跟8強佳麗要應付快問快答、才藝表演、泳衣等環節，在才藝表演裡Yasmine表演最擅長的彈結他，至於在泳衣答問環節裡她當有幽默感。

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▲ 張敏鈞（Yasmine）於比賽中成為三料亞軍。

Yasmine崇拜媽媽

最終Yasmine奪得亞軍，兼獲頒「最上鏡獎」及「最聰明獎」，至於冠軍即是來自廣州的吳昕宸奪得，季軍是任職特殊幼兒導師的吳育廷。

其實Yasmine於比賽裡的自我介紹中，她寫下最推崇的女性是「我的媽媽」，似乎她受媽媽的影響而參加選美。

▲ Yasmine盡得媽媽的優良基因。（取自instagram）

鍾麗緹為女兒驕傲

鍾麗緹也對Yasmine參選大表支持，決賽前夕她於微博為愛女加油打氣，除了期望女兒參選一切順利外，更大讚女兒是一個多才多藝、獨一無二兼優秀善良的孩子，希望她可以盡情的享受比賽的過程，在屬於自己的舞台發光發亮。

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當知悉女兒奪獎時，鍾麗緹也難掩喜悅於微博分享女兒的照片，當中寫道：「#鍾麗緹大女兒奪溫哥華華裔小姐亞軍 #我好激動！好開心！我大女兒@Yasmine張敏鈞 獲得了溫哥華華裔小姐亞軍，還有最上鏡獎和最聰明獎！媽媽和全家人都為你感到驕傲和自豪！看到你這麼享受比賽的過程，媽媽真的很欣慰！永遠愛你，支持你！我們家的顏值也太厲害了吧！哈哈哈」

▲ 鍾麗緹以愛女為榮。（取自instagram）

遺傳媽媽手靚基因

現年23歲的Yasmine為鍾麗緹與首任丈夫所生的女兒，Yasmine畢業於西門菲莎大學，由於爸爸為比利時人，媽咪鍾麗緹是中越混血兒，故此Yasmine外表揉合中西方美態。

Yasmine跟媽媽鍾麗緹非常相像，同樣眼大大，連笑容也很相似，而且Yasmine更遺傳了媽媽的美好身段。

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另外多才多藝的她不時於IG分享彈結他唱歌的片段，個性活潑的Yasmine喜愛戶外活動，不時大晒火辣三黠式照。

▲ Yasmine多才多藝，擅長彈結他。（取自instagram）

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Yasmine讀大學時修讀電影，對拍戲甚有興趣，鍾麗緹曾接受媒體訪問，被問及可會為女兒入行鋪路，鍾麗緹強調一切順其自然，若果女兒想她幫忙，她一定會盡力去幫。鍾麗緹更謂女兒除愛唱歌跳舞外，更修讀天然綜合醫學課程，是一位好學的女生。