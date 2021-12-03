【港康碼】薛永恒預計每宗申請需3至4日處理　已增人手及外展隊協助市民使用

▲ 薛永恒預計每宗申請需3至4日處理，已增人手及外展隊協助市民使用。（資料圖片）

港府昨日（2日）公布「香港健康碼」詳情，將在本月10日開放申請（詳情即看【下一頁】）。創新及科技局局長薛永恒在一個電台節目表示，「香港健康碼」是通關的前奏，市民申請時要實名登記、提供居住地址及上載「安心出行」紀錄等，以確保與內地通關時，不會帶來防疫風險。

薛永恒強調，「港康碼」下載時間與通關配額無關，市民毋須急於申請。他指，自己曾試過整體流程，大約用了幾分鐘便開到帳戶，而當局已加派人手核對申請人資料，初步預計每宗申請約需3至4日處理。

他表示明白部份市民網上申請「港康碼」會困難，當局已增加人手協助，亦會安排外展隊在全港設置街站，協助不太熟悉智能手機運作的市民，亦與不同慈善團體商討，向有需要市民送贈智能手機及數據卡，形容反應積極，會盡快推出有關措施。另外，他提醒上載他人的出行紀錄申請港康碼，就是欺騙，要負上法律責任。

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責任編輯：李榮忠