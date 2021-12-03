  • 19°C
香港時間 : 20211203日 (週五) 11:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港康碼】薛永恒預計每宗申請需3至4日處理　已增人手及外展隊協助市民使用

社會 11:22 2021/12/03

分享：

熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

薛永恒預計每宗申請需3至4日處理，已增人手及外展隊協助市民使用。（資料圖片）

港府昨日（2日）公布「香港健康碼」詳情，將在本月10日開放申請（詳情即看【下一頁】）。創新及科技局局長薛永恒在一個電台節目表示，「香港健康碼」是通關的前奏，市民申請時要實名登記、提供居住地址及上載「安心出行」紀錄等，以確保與內地通關時，不會帶來防疫風險。

薛永恒強調，「港康碼」下載時間與通關配額無關，市民毋須急於申請。他指，自己曾試過整體流程，大約用了幾分鐘便開到帳戶，而當局已加派人手核對申請人資料，初步預計每宗申請約需3至4日處理。

他表示明白部份市民網上申請「港康碼」會困難，當局已增加人手協助，亦會安排外展隊在全港設置街站，協助不太熟悉智能手機運作的市民，亦與不同慈善團體商討，向有需要市民送贈智能手機及數據卡，形容反應積極，會盡快推出有關措施。另外，他提醒上載他人的出行紀錄申請港康碼，就是欺騙，要負上法律責任。

最新熱門影片：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

責任編輯：李榮忠

相關文章

【港版健康碼】新版安心出行新增港版健康碼平台　市民有需要可自願申報21天行蹤紀錄
17:46 2021/12/01
【港版健康碼】新版安心出行新增港版健康碼平台　市民有需要可自願申報21天行蹤紀錄
【港康碼】薛永恒：提供錯誤資料會有刑事責任　沒智能電話不可申港康碼
15:01 2021/12/02
【港康碼】薛永恒：提供錯誤資料會有刑事責任　沒智能電話不可申港康碼
【港康碼】漏報行蹤有何刑責？　一文看清註冊及使用注意事項
16:01 2021/12/02
【港康碼】漏報行蹤有何刑責？　一文看清註冊及使用注意事項

你可能感興趣

【港版健康碼】新版安心出行新增港版健康碼平台　市民有需要可自願申報21天行蹤紀錄
17:46 2021/12/01
【港版健康碼】新版安心出行新增港版健康碼平台　市民有需要可自願申報21天行蹤紀錄
【港康碼】薛永恒：提供錯誤資料會有刑事責任　沒智能電話不可申港康碼
15:01 2021/12/02
【港康碼】薛永恒：提供錯誤資料會有刑事責任　沒智能電話不可申港康碼
【港康碼】漏報行蹤有何刑責？　一文看清註冊及使用注意事項
16:01 2021/12/02
【港康碼】漏報行蹤有何刑責？　一文看清註冊及使用注意事項
健康碼 疫情 薛永恒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 智能手機 創新及科技局 香港

最高瀏覽

【醜女大翻身】醜女整容嫁富二代誕女被拋棄　單親媽再婚生子BB驚人容貌曝光
14:17 2021/12/01
【醜女大翻身】醜女整容嫁富二代誕女被拋棄　單親媽再婚生子BB驚人容貌曝光
【最後一面】婦人趕往北區醫院見臨終丈夫　冚旗的士司機會合乘客後即回頭載順風車
13:00 2021/12/02
【最後一面】婦人趕往北區醫院見臨終丈夫　冚旗的士司機會合乘客後即回頭載順風車
【港鐵延誤】銅鑼灣有列車門行駛中時飛脫　故障列車移離主行車線港島綫服務陸續恢復正常【不斷更新】
20:50 2021/12/02
【港鐵延誤】銅鑼灣有列車門行駛中時飛脫　故障列車移離主行車線港島綫服務陸續恢復正常【不斷更新】