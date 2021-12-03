THEi高科院學士學位課程培育專才　專業知識融合科技與實踐

科技發展帶動各行各業數碼化，為配合行業需求，香港高等教育科技學院（THEi高科院）開辦多個專業為本學士學位，課程結合專業知識與科技應用，並提供實習與交流的機會，為行業培育既具備專業知識，亦能掌握數碼技能的生力軍，協助推動行業創新發展。

廚藝重實踐 管理現代化



配合餐飲業的發展，THEi高科院廚藝及管理（榮譽）文學士課程融入科技元素，並着重實習與交流機會，培育實務人才。應屆畢業生何嘉輝在課程中除了學習到廚藝技巧，還獲安排到五星級酒店的中菜廳實習。他回想道：「實習期間從大廚身上學到許多實務經驗，他們更鼓勵我放膽創作不同菜式，啟發我在廚藝創意方面的發展。」其後嘉輝更憑個人創作、以牛肉入饌的「曉煙如有意 長伴綠楊樓」菜式，獲得「全港青年廚師中餐烹飪比賽」優異獎。

▲ 何嘉輝在THEi高科院的實習中獲得許多實務經驗。

家輝未畢業已獲僱主賞職，受聘負責營運一間西式餐廳，除了設計菜式和管理店舖日常營運，他亦將在THEi高科院時學到的新科技應用於實際工作上：「運用大數據及雲端科技，將營運資訊及數據上載到雲端系統，哪款菜式最受歡迎、每日的營業額都一目了然，助我即時掌握餐廳的營運情況，大大提高日常管理工作的效率。」

土木工程與測量學位課程 獲專業學會認可



隨着多個大型基建項目啟動，本地工程業需要更多年輕專業人才加入，THEi高科院土木工程（榮譽）工學士畢業生梁晉僖（Harry）便是其中之一，他畢業後加入一家上市工程公司，現為工程師。他早前更完成了為期三年的見習工程師計劃，成功考取英國土木工程師學會註冊工程師的專業資格。Harry表示THEi高科院的教學設施貼近實際工作環境，例如建築信息模擬（BIM）創新中心、計算及模擬實驗室及岩土及地質環境實驗室等，讓他在學時已經接觸到行業的各種最新技術，現時應付日常工作更得心應手。Harry分享：「在學時有機會到歐洲交流，加深我對海外工程行業的了解，亦認識到土木工程如何推動智慧城市的發展。」



THEi高科院土木工程學士學位課程結合理論與實踐，獲香港工程師學會認可，畢業生可參加工程畢業生培訓計劃（Scheme A），完成指定的實習及培訓後考取相關工程師專業資格。

▲ THEi高科院土木工程（榮譽）工學士畢業生梁晉僖（左）表示，THEi高科院內先進的教學設施，讓他在學時已經接觸到行業的各種最新技術，現時應付日常工作更得心應手。

除土木工程課程外，THEi高科院的測量學（榮譽）理學士課程亦已獲香港測量師學會認可。應屆畢業生蘇澔澄現職助理工料測量師，他在工作上經常應用到在THEi高科院學到的新科技：「例如Scan-to-BIM技術，以及航拍技術、電子化圖則、BIM等先進科技，令測量工作更精準，提升工程效率。」在院校時老師亦會在課堂上分析行業真實案例，由項目設計以至現場勘察，幫助他更了解行業的實際運作，入職後能更快適應工作環境。此外，學系亦與業界保持緊密合作，除了邀請業界代表分享最新發展，更會安排同學到企業實習，讓他們將學到的知識應用在工作環境。

▲ THEi高科院測量學（榮譽）理學士應屆畢業生蘇澔澄（右）表示，老師會在課堂上分析行業真實案例，幫助他更了解行業的實際運作。

中藥藥劑結合科研 食品安全守護大眾健康



周嘉晴和陳倬賢正於THEi高科院修讀中藥藥劑學（榮譽）理學士課程，除了學到中藥藥劑專業知識，更有機會參與應用科研，與業界合作研發用以辨別藥材品質與真偽的「手提近紅外光譜快速鑑定中藥系統」。該系統近日更在「2021香港資訊及通訊科技獎」中獲獎。倬賢認為這項研究體現傳統中藥行業與科技結合的新領域：「不少人認為中藥藥劑多與藥材藥理、配藥相關，沒有想過可以應用科技協助鑑定藥材，為我的未來發展開通多一道大門。」嘉晴則希望他們研發的系統將來能普及應用，協助推動行業發展。

▲ 周嘉晴（左）和陳倬賢（中）在THEi高科院修讀學士學位課程期間已有機會參與應用科研項目。

香港人一向對食十分講究，食品科學、質素與安全亦愈趨重要，任職食物安全顧問的梁毓晴（Stephanie）畢業於THEi高科院食品科學及安全（榮譽）理學士課程。她在THEi高科院讀書時，便有機會到食品企業實習：「在學時獲安排到本地大學化學學科的實驗室實習，參與生物蛋白質合成和基因蛋白研究。其後再到航空公司實習近3個月，負責檢定飛機餐飲的食用安全和審視菜單，逐步累積實戰經驗。」Stephanie亦多次參與交流活動，開拓視野，包括到德國作學術交流，從中獲得啟發與經驗，助她研發更多健康創新食品。

▲ 梁毓晴認為海外學術交流的機會有助擴闊眼界，啟發創意。

THEi高科院的學士學位課程為年輕人裝備專業知識及數碼技能，有助畢業生投身未來職場。合資格同學入讀THEi高科院學士學位課程，均可獲政府SSSDP或NMTSS免入息審查資助:



SSSDP(指定專業／界別課程資助計劃)學士學位課程

每年最高港幣44,240元或港幣77,040元學費資助#

中六同學需於12月8日或之前經「大學聯合招生辦法」JUPAS報讀

廚藝及管理（榮譽）文學士

土木工程（榮譽）工學士

測量學（榮譽）理學士

時裝設計（榮譽）文學士

園境建築（榮譽）文學士

園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士

運動及康樂管理（榮譽）社會科學學士

自資學士學位課程

每年最高港幣33,100元學費資助*

經VTC入學網頁報名

中藥藥劑學（榮譽）理學士

食品科學及安全（榮譽）理學士

廣告（榮譽）文學士

資訊及通訊科技（榮譽）理學士

酒店營運管理（榮譽）文學士

飛機工程（榮譽）工學士

營養及健康管理（榮譽）理學士

查詢及詳情：

電話：3890 8000 / 2176 1456

電郵：info@thei.edu.hk

網址：www.thei.edu.hk

#只有本地學生能獲發SSSDP學費資助。

*有關「為修讀香港自資學士學位提供的免入息審查資助計劃」（NMTSS）計劃之詳情，請瀏覽網頁www.cspe.edu.hk/nmtss。

（資料由客戶提供）