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【天氣寒冷】周末早上仍清涼氣溫約16度　下周初日間普遍氣溫24度

社會 11:45 2021/12/03

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

本港地區今日天氣預測 天晴及非常乾燥。（天文台截圖）

天文台今日（3日）表示，持續受東北季候風影響，早上市區氣溫約15度，新界地區由於「輻射冷卻」比較明顯，氣溫顯著較低，打鼓嶺、上水及石崗氣溫均降至10度以下。華南地區晴空萬里，天晴乾燥，日間氣溫上升得較快，最高21度，紅色火災警告生效。預計東北季候風未來數日影響本港，所以早上仍清涼。

未來9天天氣預報。（天文台截圖）

天文台預測今日本港地區天晴及非常乾燥，吹和緩北至東北風，初時離岸風勢間中清勁。展望未來數日早上仍然清涼，新界氣溫顯著較低，持續天晴乾燥，日夜溫差較大。

根據天文台未來9天天氣預報，明天及周日天晴及非常乾燥，早上清涼，氣溫16至21度。而下周一及二天晴乾燥，早上清涼，兩日下午2時普遍氣溫約24度，其中荃灣約25度。

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記者：余思嵐

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