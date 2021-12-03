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【男神IG】孔劉出道20年首開IG 3日吸粉絲183萬　鋪Netflix新劇照未開播先吸Like逾百萬

休閒消費 13:44 2021/12/03

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

男神孔劉出道20年首開IG，3日吸粉絲183萬。

擇時辰果然重要，話說韓流天字第一號男神孔劉（공유）於12月1日開IG，首日吸粉30萬，首帖文甚麼都沒說，只見到一客都想吃的燒魷魚，不用講也知呼應他有份客＿Netflix世界級大劇《魷魚遊戲》啦！繼李政宰朴海秀後，劇內三大男神都紛紛開通IG，得益相信是大量韓粉可超近距離同偶像交流啦！

開通IG 3日，吸粉180萬！

眾所周知，孔劉是美國NBA的粉絲，至愛球星中最愛是金州勇士的Stephen Curry，在剛過去11月，以其球員生涯投出3,359次3分球以登上３分球榜首，難怪第二個帖文放閃的是偶像30號球衣上印上「Gong」字，據知一件Stephen Curry穿過的Nike球衣已炒至28萬，這件混合兩大界別超男神的球衣一定將會是天價！

    點擊圖片放大
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當然，他的正職仍是一位演員，第三個帖文還是指定動作，為自己主演的劇賣賣廣告。由他、裴斗娜和李準主演的Netflix《寧靜海（Silent Sea）》，由鄭雨盛做幕後製作８集鉅劇將於12月24日上線，再附加一張穿着太空人制服俯視樣子，型到裂！帖文一出，已有100萬個心心了！

記者：黃鑑江

撰文 : 黃鑑江

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