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【梅艷芳商標】梅啟明指電影《梅艷芳》侵犯註冊商標　入稟要求電影公司賠償

社會 11:32 2021/12/03

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梅啟明指電影《梅艷芳》侵犯註冊商標，入稟要求電影公司賠償。

已故樂壇歌后梅艷芳胞兄梅啟明，日前入稟高等法院，聲稱擁有「梅艷芳」及「Anita Mui」商標，指正在上映的電影《梅艷芳》未得其同意下使用有關商標，對其造成損失，要求法庭頒令禁制電影公司繼續侵犯有關商標，以及冒「梅艷芳」商標之名行事，要求電影公司交出侵犯商標物品，以及作出賠償。

原告梅啟明；答辯人安樂影片有限公司。入稟狀指，梅艷芳去世前擁有極高知名度，以其名字作為品牌及連帶的商標極具商業價值，原告亦持有梅艷芳紀念有限公司以進行紀念Anita的各種活動。

入稟狀指，答辯人於11月12日在香港上映電影《梅艷芳》，而原告於2004年11月24日起，持有「梅艷芳」及「Anita Mui」商標註冊，並於2018年遞交防禦商標，覆蓋保障範圍包括文具、音樂及電影等，並已獲發首份審查報告。

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原告指答辯人於製作電影過程中，電影內容及製作該電影宣傳品時，在未獲原告同意下，使用有關商標，原告指詳情及具體細節，將保留權利要求答辯人披露。

原告指持有商標及作為梅艷芳胞兄，令公眾被誤導而錯誤理解該電影與原告息息相關，對原告造成損失。原告指基於答辯人的錯誤行為，有責任向原告提供有關侵犯商行為的活動及資料。

梅艷芳胞兄梅啟明入稟要求電影公司賠償。（資料圖片）

原告要求法庭頒令禁制答辯人，以及通過員工或代理人等繼續侵犯原告人的商標，以及禁制繼續冒「梅艷芳」商標之名行事，並要求答辯人向原告交出所有侵犯商標物品，以及作出賠償。

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記者：林育慧

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