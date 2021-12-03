【華燈初上】林心如演Netflix台劇再受注目　一孩之母長年22吋腰公開瘦身餐單

▲ 林心如憑Netflix劇《華燈初上》再受注目。

Netflix近日播出的台劇《華燈初上》，除已連續多日榮登Netflix台劇排行榜冠軍，在香港Netflix排行榜亦名列前茅，劇集雲集不少台灣女星演出，其中林心如、楊謹華演日式酒店的媽媽桑（媽媽生），盡展熟女演技，表現被不少網民讚好。

現年45歲的林心如，在《華燈初上》帶領日式酒店的小姐，見盡人世間的恩怨情仇，患難與共，同時亦因一宗凶殺懸案捲入離奇事件。

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《華燈初上》以超強卡士成為台灣電視界熱話，亦令身兼製作人的林心如再受注目，並大讚她演的媽媽生角色發揮得淋漓盡致，並展現了成熟嫵媚的演技。

90年代拍《環珠格格》成名的林心如，入行20多年，2016年跟霍建華結婚，之後育有一女，即使已為人母，身形未見很大變化，跟22吋小蠻腰相差不遠。

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公開減肥餐單

林心如曾多度在IG及向媒體分享減肥方法和餐單，以運動、飲食雙管齊下，她曾在節目《女人我最大》分享，減肥時期仍然一天吃4餐，包括早餐、午餐、下午茶和晚餐，但著重採取營養均衡的份量。

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她更公開自己的減肥餐單，如下：

早餐：2包滴雞精、薑末炒蛋＆杜仲湯 午餐：燙豬頸肉或蒸魚（蛋白質2-3份）、五穀飯（1/3碗）、燙青菜（1份） 下午茶：水果2份，如：草莓、奇異果、小番茄、芭樂或香蕉等 晚餐：烤羊排或煎牛排（蛋白質2份）、燙青菜（1份） 每天喝水3000cc

林心如也表示，多喝水亦是瘦身關鍵，她每天會喝3000cc白開水，偶而配搭紅豆水、黑豆水和紅棗水，有助新陳代謝、排水腫，持久下來養出易瘦體質！

▲ （取自IG）

林心如也努力做運動，她自生了孩子及步入中年，就要保持適量運動，她最愛便是空中瑜珈，有助她柔軟筋骨，加速血液循環，保持身材曲線！

