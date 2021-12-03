【梅艷芳】梅啟明18年來多次訴訟要求賠償　梅媽欠大筆律師費稱生活費不足

▲ 梅啟明母子18年來多次訴訟欠大筆律師費。

近日以已故百變天后梅艷芳傳奇為藍本的電影《梅艷芳》大熱，令大眾再憶起這位樂壇天后的風采。不過梅艷芳胞兄梅啟明日前入稟高等法院，聲稱擁有「梅艷芳」及「Anita Mui」商標。

梅啟明指，電影《梅艷芳》未得他同意下使用有關商標，對其造成損失，要求法庭頒令禁制電影公司繼續侵犯有關商標，以及冒「梅艷芳」商標之名行事，要求電影公司交出侵犯商標物品，以及作出賠償。

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梅啟明享齊人之福

梅艶芳的母親覃金美（梅媽）共有兩子兩女，可是梅艶芳及其二哥梅德明、三姐梅愛芳都因病先後離世，至於現時年約70歲的長子梅啟明十分「老當益壯」。

已有家室的梅啟明在今年8月被發現與一名年約40歲的女子於鬧市十指緊扣行街，受訪時他更以「女友」形容對方，背妻出軌的他卻理直氣壯說：「現在咩年代？」之後他受媒體訪問被問及是否「包二奶」時，他承認此事更謂太太亦知道。

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大眾對梅啟明的認識反而是在2003年梅艷芳離世後，因為梅艷芳母親與梅啟明因梅艷芳質疑遺產分配方案，大感不滿。事因梅艷芳把部分遺產捐出做善事，所以她去世後第4天，梅媽與梅啟明提告。

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梅媽嫌遺產分配不公

其實，梅艷芳遺產除做善事外，已安排銀行做信託公，給予母親覃美金每月7萬港元生活費，並安排1名司機及1名傭人。另外，給胞姐梅愛芳的兩個兒子、兄長梅德明的兩個女兒，共170萬港元讀書基金。

可是梅媽曾向傳媒抱怨：「我女兒死了，她為甚麼還要捐？」，更曾稱：「你們知道一個月7萬元我過得有多苦嗎？我一個8、90歲的老人家根本不夠花。」於是覃金美母子多次提告，更多次在中環街頭拉橫額並派發印有「世紀大騙案」的傳單抗議。

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▲ 梅啟明18年來多次提出訴訟。（東星圖片）

當中她曾在2009年，梅媽就曾以生活苦悶為理由，要求從梅艷芳遺產取80萬港元來環遊世界；在2017年時要求改為一筆過向她發放15年共7,100萬元生活費；在2019年，梅媽要補擺91歲大壽，向法庭申請從梅艷芳遺產取有關費用兼要求加碼以作過年「派利是」，款項共超過20萬元。

不過，她每次申請都被法庭即時拒絕，只在每個月的生活費上作調整。據悉，法庭早已把梅媽每月7萬元的生活費調整至20萬元，而梅媽每年新年另可從梅艷芳遺產取得款過年，金額每年按通脹加碼3.5%。

長子梅啟明承認出軌

但因多次提出法律訴訟，梅媽欠下大筆律師訟費，因此梅媽於2012年因拖欠230萬元律師費被法庭頒令破產。

至於梅啟明與年輕16載的大馬女友為他生下一子後，於2012年2月在港排期登記結婚，一家居於跑馬地快活閣，後來更享齊人之福。

據悉，多年來梅啟明沒正式做過一份長工，生活費由梅媽從梅艶芳遺產基金中支出。