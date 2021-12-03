【強制驗窗】涉違窗戶訂明檢驗要求　2人分別被禁修葺6及8個月

▲ 2人無履行或遵守根據《建築物條例》職責或要求，分別被禁止為窗戶核證訂明檢驗及修葺6個月及8個月，並須支付研訊費用合共約82,000元。（資料圖片）

屋宇署今日（3日）表示，2人無履行或遵守根據《建築物條例》職責或要求，分別在沙田裁判法院及粉嶺裁判法院定罪，被禁止為窗戶核證訂明檢驗及修葺6個月及8個月，並須支付研訊費用合共約82,000元。

涉及第1宗個案的承建商於2016年12月向屋宇署呈交證明書，確認已為馬鞍山一個住宅單位的窗戶進行訂明檢驗，並認為該些窗戶屬安全，無需進行訂明修葺。其後，屋宇署收到該單位廚房的一扇窗戶墮下至大廈平台舉報，而該承建商未曾為該窗戶進行訂明檢驗。

涉及第2宗個案的承建商於2017年9月向屋宇署呈交證明書，確認已為大埔一個住宅單位的窗戶進行訂明檢驗，並認為該些窗戶屬安全，無需進行訂明修葺。其後，屋宇署發現該單位部分窗戶欠妥，該合資格人士未有親自為單位的窗戶進行訂明檢驗。



屋宇署重申，若合資格人士在強制驗窗計劃下進行窗戶訂明檢驗及修葺時違反《建築物條例》的相關條文，屋宇署可根據該條例採取執法行動。

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責任編輯：余思嵐