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【親子好去處】屯門市廣場推動綠色生活　智能室內種植園由嶺大綠色大使導賞

休閒消費 13:21 2021/12/03

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

嶺大在校學生及嶺大長者學苑課程組成團隊，以綠色大使身份，為屯門市廣場內智能室內種植園帶領導賞團。（商場提供）

綠色生活已是大勢所趨，市民樂於在生活中實踐環保理念，同時教育下一代環保的重要性。最近連商場也出一分力，屯門市廣場設立了首個位於商場內的「智能室內種植園」，以智慧科技種植新鮮蔬菜、香草和食用花卉，實踐於市區內種植可食用農作物，為可持續發展項目注入創新科技元素。

位處商場3樓的「智能室內種植園」，設計走簡約日式木系風格，一排排以直立式有機水耕方法種植的香草及農作物，包括羽衣甘藍、薄荷葉、百里香、火箭菜、羅勒等；農作物由培苗、發芽、生長，開花至觀賞階段介乎8至10星期，全程於商場室內進行。走進溫室，可隨時觀賞植物於每階段的生長過程。

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信和集團早前推出的綜合綠色社區項目「一喜種田」，於旗下物業設立戶外及天台農莊，「智能室內種植園」是計劃下首個位於商場內的項目，更夥拍嶺南大學組成「綠色大使」團隊，帶領導賞團及設計工作坊；亦與商戶合作，提供場內種植的香草及蔬菜予餐廳作為食材，設計獨有菜式，體現「即摘即食」，讓顧客品嘗最新鮮味道；同時策劃美容及健康相關工作坊，讓市民從多角度實踐綠色理念。

記者︰李越樺

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