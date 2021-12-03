【淘寶中伏】港女淘寶「煙薯」中伏　揭開濕紙皮見爛番薯：酸宿又臭

▲ 一名女網民分享自己在淘寶購入番薯，收貨後卻發現全是爛番薯。

淘寶無奇不有，連內地大熱的「煙薯」竟然也可以淘。一名女網民最近在網上分享自己在淘寶購入番薯，收貨後卻發現全是爛番薯，包裝紙皮經已濕透，並傳出酸醙臭味，一時引來網民熱烈議論。

據Facebook群組「淘寶唔開心share（中伏group）」，有網民周三（1日）發帖稱，上星期在淘寶購買由山東栽植的番薯品種「煙薯25」，抵港後打開包裝紙皮卻發現內裡已濕透，不禁大呻：

酸宿又臭，根本寄埋啲爛既比我，個客服仲要話唔關佢事。好彩我只係買少少試吓，大家淘呢啲真係要小心。

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從事主分享的相片可見，淘寶商品圖片中的「煙薯」看來形狀飽滿，色澤金黃，相當新鮮，然而到貨後卻嚴重貨不對辦，番薯更疑似發霉，表層帶有白色霉菌。事主又指，由賣家寄出貨品到她收貨，前後共花了5日，而包裝紙皮外層乾爽，因此認為貨品品質有異，與運送公司無關。

事件引來眾多網民留言討論，不少人不認同事主淘寶上買番薯的做法：「食物不能寄」、「食物真係唔好淘」，但亦有人留言，指自己也曾經有「淘番薯」的經歷，更表示相當美味：「我老婆都有淘蕃薯，老實講，真係未食過咁好食嘅番薯，真係同香港買嗰啲唔同好食好多。」

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其實據淘寶網上列明的「官方物流禁運品清單」中，食品類、鮮活類物品、易腐爛物品、動物乳製品等物品，都是內地禁止出口收寄的貨物類別。而本港衞生署食安中心亦指出，幾乎任何食物都可藏有細菌，至於水分含量高的高蛋白食物，若未經防菌處理，細菌會繁殖得很快，假如沒有以適當方式貯存、冷藏和處理，就會很易變壞，影響食物品質。

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責任編輯：羅嘉欣