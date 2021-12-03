【攝影比賽】信和50周年舉辦攝影大賽　得獎者可贏免費Staycation等13.8萬獎品

為慶祝信和集團成立50周年，Sino Club宣布舉辦「信和50周年 - 建構更美好生活攝影大賽」。得獎者有機會獲得贏取總值約138,000港元的豐富獎品，其中包括由FUJIFILM贊助的最新型號的X-T4相機及X-T30 II相機，以及由集團贊助的信和酒店住宿禮券、餐飲禮券及S 現金券。

「信和50周年 - 建構更美好生活攝影大賽」共設兩個參賽組別 —— 公開組（18歲或以上的專業攝影者及攝影愛好者）及學生組（12至25歲就讀本港學校之全日制學生），並由即日起至2022年1月23日接受網上徵件。過去50年，信和集團一直以「建構更美好生活」為願景，透過「綠色生活」、「創新構思」和「心繫社區」三項關鍵元素，建構宜居、宜作、宜樂的社區。參賽作品必須拍攝信和集團或其附屬、聯營及/或關連公司及保育計劃之發展物業的整個或部分外貌、或於物業內或周圍拍攝。詳情【按此即睇】

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每名參賽者只可參賽一個組別，最多可提交三幅作品，每個主題（綠色生活、創新構思及心繫社區）各一幅作品。3大參賽主題組別：

綠色生活：尊重彼此和我們與大自然的關係，創造有利身心健康的環境，促進可持續與平衡發展。

創新構思：前瞻未來，頌揚原創、實踐和工藝；擁抱嶄新概念，啟發新思。

心繫社區：緊記我們在社會的角色，連繫社群；承先啟後，延續文化、智慧和社會特色。

Sino Club希望透過是次比賽，鼓勵參加者親身體會大家日常生活的社區，由城市轉型、建築設計、文化傳承、社區連繫，以至工藝和大自然環境等範疇，於集團旗下物業利用鏡頭去發掘和理解可持續發展、共同建構更美好生活的理念。比賽舉辦期間正值聖誕佳節，參賽者既可以記錄平日社區中的點滴，更可在璀璨奪目的裝飾和佈置的襯托下，凝注歡樂的瞬間。

參賽作品將由信和集團代表、富士攝影器材有限公司代表、市區重建局代表和FUJIFILM X-Photographer專業攝影師作評審。得獎作品更將於2022年2月26日起於「建構更美好生活」攝影展覽中展出。此外，為鼓勵公衆參與，Sino Club亦會於比賽期間於大澳和香港黃金海岸等地方舉辦一系列免費的攝影工作坊。除了由評審選出的大獎外，比賽更設有公衆投票環節，公衆可於2022月2月1 至11日期間於比賽網頁投票選出「人氣大獎」作品。

公開組及學生組分別設有冠、亞、季軍及人氣獎(兩組合共30個獎項)，得獎者可獲得由信和集團及FUJIFILM贊助總值約138,000港元的豐富獎品，得獎作品更會於公開展覽中展出。獎品包括：

責任編輯：羅嘉欣