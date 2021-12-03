【聖誕2021】D2 Place聖誕化身日式荔忍山莊　忍者主題打卡位及道場體驗

▲ 《荔忍山莊》的屋簷和日式庭園場景，可重現忍者飛簷走壁的姿態。（相片來源：D2 Place）

踏入12月各大商場也有各種特色聖誕布置，荔枝角D2 Place破格以日本忍者作主題，包括打卡區《荔忍山莊》、考驗體能反應的《忍之道場》、VAR LIVE聖誕活動《忍者の物語》，以及多個展覽及聖誕主題週末市集，體驗濃厚的節日氣氛。

D2 Place一期天台打造《荔忍山莊》，揉合日本忍者莊園概念及聖誕飄雪場景，前所未見的日式白色聖誕。《荔忍山莊》設有多個和風場景，包括忍者屋敷、經典屋簷、山水內庭園及渡月橋等，加上園林背景及飄雪效果，可以一試「飛簷走壁」和施展「輕功水上飄」的滋味。

▲ 《荔忍山莊》忍者屋敷及渡月橋等，於晚上氣氛十足，打卡一流。（相片來源：D2 Place）

商場更與MAD Adventure HK聯乘重力工房，於二期天台設置忍之道場，設置了重重挑戰關卡，考驗體能反應及修練心智。道場包括5米闊的人工攀石牆、忍者道場四段忍術障礙訓練、新興運動Parkour體驗等。

VAR LIVE於12月推出忍者之物語活動，現場化身日式居酒屋，帶來年輕人熱捧的《卷之守護者VR》。12月24日至2022年1月2日期間，VAR LIVE將會舉辦聖誕及新年派對，現場將準備和風浴衣供大家拍照「打卡」，以及日式甜點及清酒等。

另外還有本地玩具品牌UNBOX INDUSTRIES展覽【UNBOX CHRISTMAS COUNT DOWN】、日本紅白機遊戲卡帶展覽「MY FAMICASE EXHIBITION HONG KONG 2021」，每個周末亦有不同主題的市集，活動詳情可以留意官方網頁。

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《荔忍山莊》

地點：荔枝角長義街9號D2 Place一期天台花園

日期：即日起至2022年1月2日（逢星期一暫停開放，12月27日除外）

時間：12nn至9pm

飄雪場次：逢星期六、日及12月24日至1月2日 3pm-8:30pm，需憑手帶入場

平日：免費入場

忍之道場

地點：荔枝角長順街15號D2 Place二期天台

日期：即日起至12月26日（逢星期五、六、日），12月27日及2022年1月2日

時間：12nn至9pm

記者：張頌婷