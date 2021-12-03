【血腥兔毛】衣裳背後藏血淚真相殘忍活剝兔毛　Armani宣布全面禁止安哥拉兔毛

▲ Armani宣布全面禁止安哥拉兔毛，不成為殘忍活剝兔毛的幫兇。

愈來愈多人關注動物權益，羊毛、兔毛等動物毛常見用於衣服上，可是當中有些涉及殘酷虐待，動物被活剝毛髮，飽受痛楚，淪為人類賺錢的低賤工具。動物組織PETA一直關注安哥拉兔毛產業，揭露衣裳背後藏血淚真相，不少時尚品牌陸續禁用安哥拉兔毛，近日Armani亦加入其中。

暗訪安哥拉兔毛工場揭殘酷真相

大多數用於生產安哥拉兔毛的兔子，在剝毛時都受到虐待。PETA Asia（亞洲善待動物組織）調查員多年前曾暗訪安哥拉兔毛產業，調查影片曝光，指出90%的安哥拉兔毛來自中國，部分中國農戶為向時裝品牌提供兔毛生產服裝，將兔子困於極細小的籠內，強行將毛剝掉，再塞回籠內繼續飼養。待新毛長出後再剝毛，

▲ 有很多安哥拉兔毛被活拔下來，製作衣服。（圖片︰PETA）

從影片所見，兔子被工人橫著拉扯身體，或被工人踩住兔耳，工人狠狠大力地拔下兔毛，由於痛楚，每一下拔毛伴著安哥拉兔哀叫⁠尖叫，令人心痛。事實上，兔子本身沒有聲帶，但因被拔毛受到折磨而收縮氣管空間，徘徊於生死關頭時才會發出哀叫聲，可想而知活剝兔毛是非常殘忍。

其他等待剝毛的兔子就被綁起來，儘管兔子拼命掙扎但根本無法逃跑，細嫩的皮膚在粗暴的剝毛過程中常常被鋒利的工具割開，而這樣活體拔毛的痛苦折磨每3個月就要忍受一次。

鐵籠骯髒狹小，不少兔子長年在這樣惡劣環境生活，敏感的腳部潰爛，耳朵發炎而患上俗稱「側頭症」，加上長期獨居在不安環境，有兔子出現心理問題，有部分一動也不動於籠內發呆。

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Armani宣布全面禁止安哥拉兔毛

與 PETA善待動物組織談判後，旗下有Giorgio Armani、Emporio Armani、EA7 和 Armani Exchange等品牌的Armani集團，已確認禁止在未來的服裝系列中使用安哥拉羊毛，在此之前Armani亦已於2016 年實施了皮草禁令。

Armani現時加入了數百個已經禁止安哥拉兔毛的品牌，包括Adidas、Valentino、Gucci、Calvin Klein、Burberry、Tommy Hilfiger，以及 Stella McCartney、Zara、H&M等【詳細名單按此】。PETA Asia副總裁Jason Baker高度讚賞：

如今時尚消費者都已經覺醒，不想與一個虐待動物的行業有任何關係，特別是知道安哥拉兔毛是從兔子身上活生生剝下來之後。

PETA 樂見 Armani 將其零皮草政策擴展到安哥拉兔毛的決定，並鼓勵其他的時尚品牌和設計師都能追隨Armani的腳步。

▲ 消費者要拒買兔毛產品，不淪為虐兔幫兇。（圖片︰法新社）

消費者拒買兔毛產品

消費者購買衣服時，宜細看標籤，拒絕購買含有安哥拉兔毛成份的產品。事實上，有些沒品牌的平價衣飾，如毛領大褸、毛毛邊靴子、毛毛髮圈、毛毛頸巾，甚至是毛毛吊飾、貓貓棒等，都有用真的兔毛，據報道資料，大部分養殖場的動物不會受到善待，涉殘忍活剝。

有人認為以上平價產品或是用假毛，據相關的調查，製造假毛的成本往往很高，造得靚的假毛不多，而且假毛都可能混入真毛。

關注動物組織人士建議如果不懂分辨毛毛衣飾是否使用真的動物毛，寧可不買，也不做冷血虐殺幫兇。女士們不要因貪靚去選購毛毛製品，而臨近聖誕，男生也不要購買毛毛衣飾送禮，希望所有人不要購買和使用任何動物皮草。

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責任編緝：顏紫燕