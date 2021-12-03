【香港車展】首屆香港國際汽車博覽開鑼　3大必睇展區 逾150架靚車晒冷【內附連結】

▲ 首屆香港國際汽車博覽中，展出全球加速最快超跑Aspark Owl（黃依情攝）

以往車展大多是在商場舉行，惟每次僅限一、兩個車廠，若要較大型的就非去外國不可，但疫情下又一「飛」難求。幸而車迷毋須失望，皆因全球首個國際級車展-香港國際汽車博覽（IMXHK）現於亞洲國際博覽館舉行，會以「Mobility+」為主題，設有6大展區，集超過50個汽車品牌及有逾150部總值過10億的靚車展出，部分更是首次在亞洲地區亮相，車迷趁周末不妨到亞博參與這場車壇盛事。

車壇近10年正步入新時代，在環保減廢的大勢所趨下，電動車及共享汽車等已不再是新鮮事。但縱然科技日新月異，總有批死忠車迷對汽油車，甚至是古董車情有獨鍾。而本港首次舉辦的大型車展香港國際汽車博覽，就集新舊於一身，可以一次過滿足各類車迷的要求。

▲ 在這VIP區內有近期大熱的NFT Art Gallery，展出多個以車為主題的藝術品，例如這個用水潑砌成的墨水球。（黃依情攝）

IMXHK這次會以「Mobility+」為主題，設有汽車展覽廊（Mobility+ Gallery）、設計師及生活專區（Designer and Lifestyle Zone）、電競專區（E-sport Zone）、CARnival汽車嘉年華、汽車文化節（AutoFest）、汽車零件及裝飾品專區（Part & Accessories Zone）共6大展區。除展出以高科技打造的最新超跑外，還有多部極具收藏價值的古董名車，以及各車廠的新車發布與一系列靚車大晒冷，絕對是一次難得的體驗。

1.設計師專區 神級超跑匯集

這展區是IMXHK的重頭戲之一，但只開放予持貴賓或優越貴賓門票的參觀者入場。展出來自GFG Style、Pininfarina及Zagato等全球首屈一指設計工作室的靚車，包括有超級跑車、原型車、概念車等，當中必睇有首次登陸香港兼且是全球加速最快的超跑Aspark Owl，以及在亞洲首次亮相的GFG Style Bandini Dora。

全球加速最快超跑 Aspark Owl

由日本工程研發公司Aspark製造，是全球首部來自日本的純電動超跑。設計靈感源自卡通《高智能方程式》中的雷神，早於2017年已在法蘭克福車展亮相，去年正式量產，僅限量50部。它更是全世界加速最快的電動超跑，由0至100km/h僅需1.69秒，並且有4台電動馬達，馬力輸出高達2,012匹，扭力為2,000牛頓米，動力驚人，約售2,800萬港元。

▲ 狂野科幻GFG Style Bandini Dora（黃依情攝）

▲ 無頂加上無邊框擋風玻璃設計，前衞有型。（黃依情攝）

狂野科幻 GFG Style Bandini Dora

在全亞洲率先亮相的Bandini Dora，是出自傳奇汽車設計師Giorgetto Giugiaro及他兒子Fabrizio之手。這款全電動超跑以無頂及無邊框擋風玻璃設計，是受F1賽車Halo系統啟發，兩側從車頭跨向尾翼的獨特橫樑及鍘刀式車門則非常狂野。配備兩個電動馬達，馬力輸出達536匹，由0至100km/h只需3.3秒。

▲ 全球限量5部Lamborghini 5-95 Zagato（黃依情攝）

全球限量5部 Lamborghini 5-95 Zagato

林寶堅尼與意大利汽車設計廠Zagato於2014年聯手打造的超跑，取名「5-95」是為了紀念當年Zagato成立95年，而「5」則代表僅限量5部，極為矜貴。與同廠的Gallardo LP570-4 Superleggera的動力相似，搭載5.2升V10自然進氣引擎，最大馬力達570匹，保留了Gallardo原廠車軨及後視鏡等套件。

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2.汽車文化節 限量矜貴老爺車

每個年代，每部車都有其獨一無二的故事。香港珍藏車協會這次借出17架珍貴古董車於IMXHK期間展出，橫跨1929年至1980年，收藏度極高，古董車迷定必大飽眼福。

1950年 Mercedes-Benz 170S

這部被稱為「最初代S-Class」的170S，引擎壓縮比為6:5:1，馬力有52匹，搭載賽車風格的雙A臂、螺旋彈簧前懸掛及4速手動波箱。雖然欠缺S-Class的大尺寸及豪華感，但憑?舒適的內櫳及易上手的特點，深受車迷歡迎。

1929年 Mercedes-Benz SSK（1970年仿製版）

1929年原創版是搭載7,069cc直6氣缸引擎，馬力達300匹，是當年全球速度最快的汽車，而且總產量僅得40架，故於2004年Bonhams in Chichester拍賣中創出高達5,800萬港元的成交紀錄，現存少於6架。這部仿製版是用1977年福特2,600cc直6氣缸引擎，雙化油器及棍波，重量僅1,200磅，靈活輕巧。

1974年 紅旗CA770

1958年成立的紅旗是中國汽車工業先驅，第一部出產的轎車是1958年的CA71，而3排座位房車CA770於1965年面世，參考了平治600及勞斯萊斯Phantom V等設計，車長達5.98米，是國家領導人專用座駕兼常用於大小閱兵及接待外國大使。

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3.汽車展覽廊 多部新車首度亮相

作為本港首個大型汽車博覽，在汽車展覽廊中就有多個全球知名乘用車、商用車及電單車等品牌參展，例如Tesla、Bentley、Audi、Volkswagen等，展出逾150部汽車，其中多個車廠亦率先在會場內發布新車，包括Volkswagen兩款全新電動車ID.4及ID.6、Volvo純電版XC40 Recharge，以及Kia 5座SUV Sportage等，新舊款靚車同時大晒冷。

香港國際汽車博覽 IMXHK 2021

地點：亞洲國際博覽館5、7、9號館

日期及時間：即日起12月4日10am-10pm、

12月5日10am-7pm

門票：標準$80、貴賓$480、優越貴賓$780

（包括來回接駁巴士）

購票網址按此

記者：黃依情