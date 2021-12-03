【富貴靚媽】曹敏莉住半山過千呎複式豪宅望維港景　送3子女讀漢基每年學費23萬起

▲ 前港姐冠軍曹敏莉為細仔慶祝5歲生日，意外曝光其過千呎半山複式豪宅。

39歲前港姐冠軍曹敏莉（Mandy）自從2010年下嫁金融才俊張家傑後，淡出娛樂圈專心相夫教子，據悉張家傑坐擁億萬身家，曹敏莉可以安心做少奶奶，家住豪宅又有能力送3子女讀著名國際學校。日前曹敏莉在家中為細仔Leo慶祝5歲生日，曝光其過千呎半山複式豪宅。

曹敏莉與張家傑分別育有10歲女兒Dora、8歲兒子Marco、5歲兒子Leo，組成一家五口。曹敏莉一直專心湊小孩，至今年罕有復出擔任港姐導師，再度吸引觀眾的目光。

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一家五口日前在家中巨廳慶祝細仔Leo 5歲生日，曹敏莉在IG分享了生日會相片，意外曝光其過千呎半山複式豪宅。從相片中可見，豪宅樓底極高，裝修以白色簡約風配以木傢俬及木地板，感覺整齊舒服有品味。

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樓底極高 客廳闊落可以露營

客廳和飯廳都十分寬敞，大到可以讓3子女在客廳野餐和露營，認真誇張！客廳更設有巨型落地玻璃窗，採光度超好，景觀開揚，對正中環商業地帶，並可眺望維港海景，真是心曠神怡。

▲ 客廳大到可以讓3子女在客廳野餐。（IG圖片）

據悉，張家傑從事金融投資，在財金界甚有名氣，投資眼光獨到，他坐擁億萬身家，名下豪宅有君臨天下以及凱旋門等，去年他更以2,300萬沽出君臨天下2房單位，持貨11年勁賺7百多萬。當年張家傑出動3卡巨鑽向曹敏莉求婚，成功抱得美人歸。

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盼3子女孝順 對社會有貢獻

曹敏莉曾接受TOPick訪問表達對子女期望：「小朋友最重要是做個開心、健康的人，最好能夠成為對社會有貢獻的人，以及需要有愛心。」又大讚女兒Dora貼心、孝順：「她常寫紙條給我，又會在我感到不適時會為我整暖袋或幫我揼骨，最甜蜜的事其實都是一些生活上的事。可能因我是個孝順女，所以我的小朋友都希望像我一樣去孝順媽媽。」

張家傑與曹敏莉兩夫妻希望3子女愉快學習，有財力安排3子女讀本港數一數二的漢基國際學校（Chinese International School，CIS），與一眾富二代為校友，包括劉鑾雄子女劉鳴煒、劉秀融及劉秀盈、李澤鉅子女、徐子淇及李家誠子女等。

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漢基中小學學費23萬至27萬

漢基國際學校的學費昂貴，與耀中國際學校雙雙冠絕全港，CIS於2021至22學年一年級至六年級的學費高達$229,500，七至十三年級則收$271,000至$274,700不等。此外，2018至19學年及之後入學漢基的學生，須每年繳交年度建校費$28,000。

位於北角寶馬山的CIS創校於1983年，設幼稚園及中、小學部，也是香港最早採用IB課程的國際學校，早於1992年啟動IB預科課程，2002年開始中學項目。學生每年的IB成績穩定，2021年多達9人成為IB狀元，而2019年的IB平均分也高達38，39.6%學生獲得40及以上分數。

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責任編輯︰王明芳