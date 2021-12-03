【新品登場】Philips新出高速冷熱攪拌機　寒冬自製豆漿濃湯五穀粥無難度

▲ Philips高速冷熱烹調攪拌機，攪拌烹調兩個步驟合二為一，一機炮製出蔬果汁、豆漿、濃湯等多款冷熱美食。（相片由Philips提供）

氣溫一下子降至13、14度，身處家中也感寒意逼人，如有一杯暖豆漿或熱湯便能增添暖意。

想在家中輕易製作出多款暖笠笠美食，不妨考慮這部煮食神器——Philips高速冷熱烹調攪拌機，操作簡單，攪拌和烹調兩個步驟合二為一，加上8款預設冷熱烹調模式，只需一按就能碎冰，或自家製蔬果汁、蔬果沙冰、粟米汁、豆漿、濃湯、五穀粥及營養米糊，各種口感、味道皆滿分的健康冷熱美食及飲品手到拿來。

▲ 無論是粟米汁或豆漿都變成無渣，原汁原味，口感更好。（相片由Philips提供）

8款預設冷熱烹調模式

5款預設熱攪拌烹調模式：包括：豆漿、濃湯、五穀粥、營養米糊及粟米汁，只需放入食材，高速冷熱烹調攪拌機就會將食材加熱和煮沸，同時進行攪拌， 以豆漿為例，只需把所有材料放入攪拌杯，合上攪拌機蓋子，選擇豆漿模式便自動「效勞」，用家毋須看火，輕鬆自家製不同的綿密米粥濃湯及無添加糖熱飲。

▲ 糙米又要浸、煮也需時，現一部攪拌機全部工序代勞，煮牛肉糙米粥輕易而舉。（相片由Philips提供）

3款預設冷攪拌模式：包括蔬果汁、蔬果沙冰及碎冰，將色彩繽紛的蔬菜、水果攪碎，變成天然健康的蔬果汁/沙冰，補充膳食纖維和多種維生素，追求「輕營」的女士們就能輕易製作健康「有營」飲品。

自製豆漿果汁渣滓不再留

曾自家製豆漿或果汁往往有渣，大大影響口感？全因一般攪拌機摩打力度不足，無法徹底將食材攪碎。Philips這部攪拌機摩打強勁，能做到1,200W高速強力攪拌，攪拌速度更高達每分鐘38,000轉。而當中的不銹鋼鋸齒形刀片極速轉動時，能乾淨俐落地切碎軟、硬食材，包括豆類、果仁，甚至幼細魚骨，做出綿密無渣的幼滑效果，消除顆粒感。長者抵抗力較弱，吞嚥能力較差，一機製作無渣蔬菜及湯水，為煮婦提供極大方便。

▲ 以西芹、 甘筍、橙肉、藍莓及啤梨自製豐富維他命A和C的蔬果特飲，為秋冬傷風感冒多發季節做足強身準備。（相片由Philips提供）

踏入冬季又是傷風感冒高峰期，不妨以西芹、 甘筍、橙肉、藍莓及啤梨自製豐富維他命A和C的蔬果特飲，為健康營造防病屏障。

Philips高速冷熱烹調攪拌機 HR2088/91

售價：$2,198（各大百貨公司及電器店有售）

查詢：Philips客戶服務中心 2619 9663

記者：周美好