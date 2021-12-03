【無家教】媽媽任廁所工被同學取笑「廁所妹」 欺凌學生家長：好難控制個女把口

▲ 媽媽任廁所工被同學取笑「廁所妹」 ，欺凌學生家長：好難控制個女把口。

一位小學五年級的孩子因為咬同學，被班主任約見。

「告訴老師，你為甚麼咬同學？」班主任輕按她的肩。「X老師，我知道我做錯，對不起！」小女孩淚如雨下，愈哭愈傷心，哭聲充滿委屈。

「你一向乖巧，我知道你一定不會無緣無故發脾氣。發生甚麼事？」「老師，那幾個同學天天取笑我，叫我做『廁所妹』，因為他們知道我媽是清潔廁所工人。」「你介意同學知道你媽媽的職業？」「不是，我媽常說，我們不是偷也不是搶，腳踏實地，自食其力，不必介意別人如何看我們。」

「對，職業無分貴賤，每一個人也可在自己的工作崗位上，為社會作出不同貢獻，毋須比較，也不應比較。我們應該感謝你媽媽把洗手間打理整潔，令大家可以舒適地使用洗手間。你咬同學，是甚麼原因呢？」

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「每次我在洗手間碰到她們時，她們故意把紙巾掉到地上，又故意不沖廁所，然後逼我替她們沖廁和執垃圾。今天她們抓着我的頭髮，又逼我為她們沖廁，我實在受不了！」

「當真？你為甚麼不早點告訴我？」「她們要脅我，如果我向老師告發她們的惡行，就會去找我媽麻煩。她們會故意把我媽工作的洗手間弄得一塌糊塗，然後拍照寄去管理公司，要令我媽失業，令我和媽媽生活得更艱苦。」

老師很痛心這個單親孩子被同學如此欺凌，於是約見涉案同學們的家長，竟有家長如此回應：「我好難控制個女把口喎！」「然則，你認為嘲諷別人是沒有問題？我可以天天在同學面前嘲諷你女兒沒家教嗎？」老師反問那位家長。對方怒目以對，啞口無言。

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撰文 : 藍海寧