【東張西望】為聾啞女出頭被封正義女神　林希靈：遇到不公義的事不要害怕

▲ 林希靈主持《東張西望》的表現獲大眾欣賞。

TVB節目《東張西望》早前連續報道聾啞人士美華的單位被女保安娟姐侵佔，事件引起社會極大迴響。此外，負責採訪的《東張西望》主持林希靈的表現獲網民大讚，更被封為「正義女神」。

其實加入《東張》團隊兩年的林希靈曾為採訪先後勇闖過「鑽石公主號」、訪問露械阿伯等，令網民留下印象及讚賞表現專業，希靈接受TOPick專訪分享箇中感受。

【東張西望】新移民女保安阿娟跪地道歉 「東張女神」林希靈：多謝大家良善和正義的心

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助美華質問娟姐

林希靈近日在《東限西望》採訪聾啞人士美華成網民討論焦點，她坦言：「其實一開始沒想過會有這麼大的迴響，不過我很感動，很多人十分支持美華、跟她說加油，覺得香港人很有愛、很正義，我想這就是美華鄰居所說的獅子山精神，覺得這畫面很美。」

原來，當初是美華的鄰居找《東張》團隊求助，希靈透露：「因為美華在這裏住了很多年，鄰居都是看着她大，有一位婆婆看見她露宿且知道發生甚麼事，並發現本來是一名保安的阿娟突然住在其家中，所以便致電給我們。」

希靈於採訪時無懼娟姐發脾氣且向對方提出質問，因此被封「正義女神」，她表示多謝感謝同時謙稱過獎：「找阿娟前沒想過會發生甚麼爭執，本來只是覺得美華很慘，她就是這個社會上最需要幫助的人，為何要被欺負呢？如果連我們也不出聲，那便沒人可幫助她，那刻便忍不住跟阿娟討論一下。」

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初次接觸美華

希靈首次到場時覺得美華很慘：「她很害怕，不知是否因為被阿娟騙了很久，看見我們時縮起來，不敢看我們。之後探望了她數天，大家開始有信任，她看見我們的時也很開心，更送飛吻給我們。她又會拉着我們不斷寫字跟我們聊天，很開心大家之間有互信，她知道我們是真心為她好、想幫她。」

希靈一直努力以持平的態度採訪，不過後來她亦忍不住要為美華質問娟姐：「很多人認為從事傳媒業一定要中立、不要有情緒，但去到那位置，會覺得是作為一個人的本性。其實從入屋聽她說的所有話都令我內心很生氣，但常跟自己說要沉住氣，定要繼續聽她說，待她說畢後再冷靜處理。」

她續指：「直到阿娟罵美華趕她出街，其實她是想我們全部人見證她趕美華出街這一刻，我真的是中立不到，作為一個人是要有人性，便不理一切跟她理論。」

希靈回想採訪過程時亦感受到鄰居的溫暖，眼濕濕地說：「傳媒只是助她發大件事，令更多人去關注。其實一直以來也有人幫助她，我們首天抵達時，很多鄰居也很好，打開門叫我們要幫助她，就連樓下的新保安也叫我們要幫助她、支持她，並給予她床墊住睡，甚至開門予我們去洗手間。」

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對阿娟的看法

談到對阿娟的看法，希靈直接說：「阿娟從前到尾都是同一個想法、同一個人，只不過她是個『很好的演員』，她對着不同的人會說不同的話。」

她又謂：「一開始她跟我們說，想我們為她見證她（美華）今天便走，我當然跟她說我們只是傳媒，不能做甚麼。她便開始生氣地說美華的不是，後來她發覺我們『幫不到手』之時卻突然變得很溫柔，中途又報警又致電給社工。覺得她的想法沒有改變，她演戲太好了，就如她對美華道歉也是。」

希靈指，阿娟發現《東張》播出後成為了眾矢之的，於是再找《東張》攝製隊：「她致電給我們表示要跟全世界人道歉，當時我們都覺得很可笑，為甚麼可以做得出此事。美華看見時也很無奈，翻譯也不想再翻譯給美華聽，覺得整件事是很大打擊。」

▲ 陳安立（左）與林希靈正在交往。（IG圖片）

勇闖「鑽石公主號」

除採訪「美華有家歸不得事件」外，希靈在《東張西望》參與很多令人注意的報道，比如她曾冒險到「鑽石公主號」郵輪附近採訪。她坦言當時沒有想太多：「接到此工作時就是上機前的10小時，當時亦正在開（拍）《東張》，所以亦沒想太多。」

當時不如現在，市面上的防疫用品很短缺，希靈出發採訪前要搜羅防疫用品：「口罩、防疫用品也很缺貨，那10小時除了要盡快回家執拾外，就是要搜羅這些用品。」

她承認自己不夠膽跟身邊人坦白：「不敢跟家人和另一半說，我只跟他們說要到日本採訪。『鑽石公主號』是當時大家聽到也會害怕的名字，我不想令大家這麼擔心，便決定先斬後奏過去後再決定。」

▲ 童年的林希靈跟媽媽合照。（IG圖片）

最令希靈印象深刻的，是採訪時聽到有人大叫「救命」：「整個情況比我想像中更嚴峻，那時有點心嗡，我們聽到有人叫救命，是香港人來的。當時對方處於很危險的狀況，我們這麼近卻幫不到他們，感受到對方的那種絕望。」

事件亦令她感受到同事間的愛：「當時我的家僅剩下一盒口罩，全家一起用，有同事送了5個KF口罩給我，防疫用品到處都很缺貨，很多同事都捐物資給我，很有愛！」

入行經歷

希靈自2012年開始加入TVB，期間曾跟黃愷怡、黃碧蓮和余德丞一同主持兒童節目《Think Big 天地》、《Think Big 大明星》及《Think Big 遊學團》。直到2019年，《東張西望》變成每天播放之時亦為希靈加入《東張》團隊之時，不同的採訪經歷令她急速成長，同時亦增加見識。

其家人起初不太支持她入行：「他們偏向擔心，長輩的認知是覺得這行比較複雜、比較艱難。首數年都會不斷叫我轉行，後來看見我的同行朋友工作愉快，再加上看見我的發展漸漸穩定，之後便沒怎麼理會我。」

▲ 《東張西望》15周年活動。（湯炳強 攝）

《東張》令人愈做愈勇

「正義女神」本來很膽小？希靈感慨道：「其實《東張》很多人都說我很膽小，以前是不夠膽拍門，做了《東張》後覺得整個人也有成長。遇到不公義的事，便去提出，不需要害怕，不要怕別人會有甚麼回應，你就是要告訴對方知他錯了。」

她堅定地稱：「《東張》令我成長了，想法不同了。」

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記者：梁樂欣