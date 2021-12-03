【升中面試】拔萃男書院面試朗讀考語文水平　4分半鐘心算20條英文數學題

▲ 拔萃男書院過往升中面試，曾要求學生在4分半鐘內心算20條英文數學題。

九龍城傳統直資英文中學拔萃男書院（下稱男拔），擁有150年歷史，人才輩出，是不少家長心目中的「神校」，學校設有DSE文憑試及IB國際文憑雙軌課程，其中今年共誕生17名IB滿分狀元，屬全港之冠，學生在音樂、運動等非學術方面亦有出色表現。

男拔是本港著名的傳統男校，於1869年創校，屬基督教校，而一條龍小學是拔萃男書院附屬小學。男拔初中推行校本小班教學，細分為9班上課，中英數主科更分為10班。高中分中學文憑試（DSE）6班及國際文憑課程（IBDP）2班。

校方著重學生的體藝發展，校內設有80多個學會、校隊、學生組織和興趣小組，鼓勵學生發展個人興趣，學校一共有23項運動校隊，在學屆的運動比賽如游泳、籃球、田徑等等各類比賽，男拔均獲大量獎項，是長勝軍大贏家。

中一僅100學位公開招生

教育局今年公布，至少27間直資學校擬於新學年加學費，佔約33%，當中包括男拔，中小學課程均擬加學費2.4%，IB課程學費更擬加15%。依校網資料，2021-2022學年學費本地學生中一至中六，每年學費為$51,200，而IB課程每年的學費為$117,300。

2022/23學年中一收生報名已於11月19日截止報名，中一學位大約有240個，除了給直屬小學部直升學生，另預留約100個學位公開招生。每年約有1500人申請報讀，校方會甄選約500人進入面試階段。

獲邀面試的申請者需要接受中、英文面試，而於運動或音樂有特別才能的申請者，亦須出席相關的測試。一般甄選的標準包括：

學業成績 60%

課外活動表現 20%

面試表現 15%

其他（如父兄為舊生/ 兄長現正就讀）5%

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責任編輯：王明芳