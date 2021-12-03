【東張西望】大角咀老鼠屋婆婆搬新居　曱甴屍橫遍野鄰居半夜發惡夢

▲ 大角咀老鼠屋婆婆搬新居，曱甴屍橫遍野鄰居半夜發惡夢。

TVB節目《東張西望》早前曾報道一名大角咀婆婆在住宅單位養老鼠，全屋淪為垃圾崗，牆身滿佈曱甴，甚至從婆婆家中竄出，相當恐怖。業主要求執達吏幫忙收回單位，最終婆婆帶同大量行李搬走。在昨日（2日）播出的《東張西望》中，節目組再跟進婆婆搬到新單位的情況，對於新鄰居可說是惡夢來襲。

《東張》報道，婆婆搬到大角咀塘尾道一個私人住宅大廈，有街坊表示，婆婆搬入當晚，大廈大堂就滿佈蟑螂，業主立案法團貼出通告，指收到多位住戶投訴要求正視租戶的衛生問題，包括大堂、走廊、電梯臭氣熏天，更發現大量蟑螂和疑似乾涸糞便。

最新影片推介：零失敗檸檬蛋糕

有鄰居透露，涉事業主了解情況後立即跟進，更向法庭要求收樓。節目組到婆婆的單位外視察，發現地上佈滿大量蟑螂屍體，主持敲門表示想入屋訪問，聽見屋內有人聲惟沒有人應門。主持其後又訪問樓上鄰居，對方大吐苦水，直言發夢都見到蟑螂，平時又用消毒藥水清潔家居。

節目組連日守候，終於見到婆婆出門扔垃圾，身上有濃烈的藥油味，又見她不時坐下休息、撓頸背，疑似捉蝨。隨後，節目組趁婆婆在一間地產鋪外停留時上前訪問，婆婆表示自己正在找新居，又向主持抱怨：

你話有無理由？我無欠租，又無同人打交，又無犯罪，執達吏貼張紙要我10日搬走！

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

婆婆又堅稱沒有造成衛生問題，「邊度有老鼠啊？搵隻老鼠睇吓都無」、「曱甴呢，細細隻呢有一兩隻」，更覺得是其他人誣衊她。

據節目組了解，婆婆與一對子女同住，但他們沒有工作，平時絕少出門，多數在家賭馬，並靠親戚接濟。婆婆現時單位月租11,000元，連同日常開支，合共要20,000元，而她平時喜愛買廉價衣服，久而久之，家中就囤積大量雜物。節目組提出協助婆婆清潔家居，但她表示有社工跟進，暫時不需要幫忙。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣