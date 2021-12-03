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【讀心專家】陳展鵬手機全是太太照片　單文柔投訴婚後只逛超市

娛樂 13:14 2021/12/03

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

煎Pan果然係「愛妻號」！

由黃庭鋒、陳聖瑜主持夥拍留日著名「讀心專家」松明的《讀心專家》，昨晚（2日）第三集請來恩愛夫妻陳展鵬與單文柔擔任嘉賓，向觀眾展示「超市心理術」。

昨晚節目內容十分震撼，開場與觀眾玩互動「心理測驗」，松明分開四個階段、給予32個單詞觀眾選擇，最終松明問道：「你哋係咪揀咗砂糖？」

之後網民嘖嘖稱奇，因有超過九成半網民留言自揭答案是砂糖，並驚呼：「我真係砂糖，點解佢會估到」、「我又係砂糖，癡線㗎？」、「求其亂選到最後都係砂糖」、「好想聽佢解釋」。

其實煎Pan最初都係抱半信半疑態度。

除了網民及觀眾，連視帝陳展鵬（煎Pan）亦對松明「甘拜下風」！昨晚松明一共對煎Pan夫婦三度作出「控心」及「植心」秘技，結果煎Pan夫婦三次表現都盡在松明掌控之中。

原本對松明滿臉疑惑的煎Pan，經歷兩輪松明「洗禮」後，忍不住大叫「Amazing」及驚呼了兩次「好犀利呀」；看得投入的煎Pan，更像發現新事物的小朋友般開心地拍手，十分可愛。

首度發現被「控心」及「植心」成功時，煎Pan嚇一跳。

以恩愛馳名的煎Pan，昨晚在節目中不忘放閃，先是單文柔向煎Pan撒嬌：「以前我行街最鍾意睇衫，依家結咗婚，我淨係可以行超市。」

煎Pan聞言即滿臉愛意地回應：「做靚太吖嘛。」又謂太太是他的讀心專家：「讀心就係你唔使講嘢，就可以睇穿你個心，同埋知道你諗緊乜嘢，好似佢（指向文柔）對我咁。」

然後當松明要求煎Pan交出電話作心理術示範時，煎Pan除了大爆手機內全是太太「私照」外，又爆料指文柔知其手機密碼，恩愛程度可見一班。

最新影片：炎明熹訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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