【奧運熱潮】東京奧運會國家奧運健兒代表團抵港　明天出席3場公開活動

▲ 歡迎儀式在深圳灣口岸舉行（政府新聞處直播）。

東京奧運會國家奧運健兒代表團今日（3日）中午抵港，包括來自12個運動項目，共29名運動員和3名教練，港府在深圳灣口岸舉行歡迎儀式，民政事務局局長徐英偉、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部副部長鄭琳等在場迎接。

代表團成員將展開3日的訪問，今晚7時將出席在灣仔舉行的香港特別行政區政府歡迎晚宴。明天（4日）將出席3場公開活動，包括早上分別於伊利沙伯體育館和維多利亞公園游泳池舉行的兩場「奧運健兒展風采」運動項目示範，以及下午於伊利沙伯體育館舉行的「奧運健兒大匯演」。

康文署今日表示，已購買明日舉行的「奧運健兒展風采」運動示範和「奧運健兒大匯演」門票的市民需要盡早領取活動門票，當日場內不設取票服務。

有關明天活動舉行時間和地點如下：

羽毛球、劍擊、體操及乒乓球運動示範

時間：上午9時30分

地點：灣仔愛群道18號伊利沙伯體育館

跳水及游泳運動示範

時間：上午9時30分

地點：銅鑼灣興發街1號維多利亞公園游泳池

奧運健兒大匯演

時間：下午5時

地點：灣仔愛群道18號伊利沙伯體育館

最新熱門影片：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：余思嵐