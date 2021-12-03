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【梅艷芳】梅啟明指《梅艷芳》侵犯註冊商標　安樂電影回覆：已交法律團隊處理

娛樂 14:17 2021/12/03

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

安樂電影公司現不對梅啟明控訴作回應。

近日以已故百變天后梅艷芳傳奇為藍本的電影《梅艷芳》大熱，令大眾再憶起這位樂壇天后的風采。不過梅艷芳胞兄梅啟明日前入稟高等法院，聲稱擁有「梅艷芳」及「Anita Mui」商標。

梅啟明指，電影《梅艷芳》未得他同意下使用有關商標，對其造成損失，要求法庭頒令禁制電影公司繼續侵犯有關商標，以及冒「梅艷芳」商標之名行事，要求電影公司交出侵犯商標物品，以及作出賠償。詳情即看：【下一頁】

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安樂影片有限公司回應如下：

由籌備至開拍到現在，我們一直有法律團隊跟進處理有關法律問題，並在合法的基礎下進行電影《梅艷芳》電影的製作。

現這事件已交由我們法律團隊處理，現階段我們不作任何回應。
 

最新影片推介：炎明熹專訪

2003年梅艷芳離世後，因為梅艷芳母親與梅啟明因梅艷芳質疑遺產分配方案，大感不滿。事因梅艷芳把部分遺產捐出做善事，所以她去世後第4天，梅媽與梅啟明提告。梅媽嫌遺產分配不公。

【梅艷芳】生前遺憾與胞姐梅愛芳兒子失聯　梅艷芳姨甥現身：永遠以你們為榮

梅媽拖欠230萬律師費破產

梅艷芳遺產中本已安排銀行做信託公，給予母親覃美金每月7萬港元生活費，並安排1名司機及1名傭人。另外，給胞姐梅愛芳的兩個兒子、兄長梅德明的兩個女兒，共170萬港元讀書基金。

梅啟明和梅媽18年年多度提出訴訟。（東星圖片）

可是多年來梅媽多次表示生活費不夠用，經常入稟要求增加每日使用，但她每次申請都被法庭即時拒絕，只在每個月的生活費上作調整。但因多次提出法律訴訟，梅媽欠下大筆律師訟費，梅媽於2012年因拖欠230萬元律師費被法庭頒令破產。

撰文 : TOPick柴犬出動

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