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【防疫基金】涉虛報11個住址圖騙防疫基金88萬　公司董事被控企圖欺詐將轉介區院處理

社會 13:40 2021/12/03

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涉虛報11個住址圖騙防疫基金88萬，公司董事被控企圖欺詐將轉介區院處理。（資料圖片）

公司董事涉向政府虛報11個公司地址，並報稱有關地址為零售業店舖，企圖詐騙防疫抗疫基金共88萬元，被控11項企圖欺詐罪。案件今（3日）於東區裁判法院提堂。裁判官將案件押後至2022年1月7日再訊，以待轉介文件，屆時將案件轉至區域法院，期間被告獲准保釋侯訊。

被告吳龍飛（41歲，公司董事），被控11項企圖欺詐罪。控罪指，被告於2020年4月12日與2020年7月8日期間，虛假地向人力資源規劃及扶貧統籌處人員及其代理人，即羅兵咸永道諮詢服務有限公司的僱員，表示就零售業資助計劃申請所提供的資料及證明文件為真確、完整及準確的，當中被告虛假地表列在2020年1月1日前於西灣河、尖沙咀及觀塘等11個地址，營運一間名為「安樂高國際集團有限公司」的主要及實質零售業務店舖，以此領取防疫抗疫基金援助，而企圖誘使上述職員發放合共88萬元的援助。

案件今提堂，被告暫時毋須答辯，案件將轉介區域法院處理，控方申請押後案件至2022年1月7日，等候轉介文件，其間被告准保釋候訊。

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記者：梁錦麟

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