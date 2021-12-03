【Have A Sweet Gym】Alton挑戰高難度忍者訓練　AK為隊友製MIRROR版生酮蛋糕

▲ Alton任Anson Kong節目《Have A Sweet Gym》的試食嘉賓。

由MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong,AK）任主持的ViuTV節目《Have A Sweet Gym》內，AK四出拜師城中有名的甜品、糕點師傅，為各位試食嘉賓整最IGable的甜品。同時，甜品有多少卡路里，嘉賓就要做運動燃燒相同數量的卡路里。

在下星期一（12月6日）播出的《Have A Sweet Gym》第11集，同屬MIRROR的王智德（Alton）任試食嘉賓，與AK一同學習有關健康食療的知識。

【Have a Sweet Gym】花姐學划艇訓練下肢 AK親自陪特訓

齊接受忍者訓練

AK隨甜品營運總監朱文銳學整無麩質生酮薰衣草伯爵茶蛋糕，蛋糕不只外表精致、適合打卡，卡路里更比一般甜品低，每件只有163卡路里。

曾當健身教練及運動員的Alton消耗163卡路里絕對沒有難度，所以今集AK請來忍者教練Jackie Wong為Alton設計4.5星級高難度忍者訓練，幫助Alton訓練上肢肌肉及平衡力。

面對多個高難度關卡，Alton和AK只用了1分30秒便完成挑戰，身手相當敏捷。

忍者訓練後，AK為Alton準備了健康薰衣草伯爵茶蛋糕，蛋糕表面更刻上MIRROR logo，十分用心。同時，Alton分享自己的飲食習慣，更透露平時不會節制飲食，享受完美食再做運動消耗卡路里。

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