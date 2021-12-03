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任白《帝女花》65周年展跨界別活動　12位演員西九演出致敬經典

娛樂 13:25 2021/12/03

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

任白唐《帝女花》面世65年。

無論是否粵劇迷，香港人總曉得唱一兩句「落花滿天蔽月光」; 即或未能體會「江山悲災劫」的亡國恨，大概也略知長平宮主與周世顯淒美哀怨的愛情故事。《帝女花》彷彿就代表了粵劇，又或是一般人的粵劇初體驗。

適逢2022年是任、白演繹唐滌生版《帝女花》的65周年，桃花源粵劇工作舍吳國亮、陳善之策劃一系列共九個項目，旨在導引舊雨新知回到唐滌生創作的時代背景，細味長平與世顯的亂世斷腸情。

《帝女花》面世65年後的今天，重塑經典，紀念致敬之餘，為的是拓展、傳承，探索作品的當代意義。桃花源邀請12位不同年代的粵劇演員，包括李龍、白雪紅、梁兆明、南鳳、衛駿輝、鄧美玲、陳咏儀、洪海、鄭詠梅、李沛妍、王志良、林穎施，交替演繹前朝末代公主與駙馬，將於明年1月6至18日假西九戲曲中心演出15場專業版。劇本將重新整理，跳出固有程式的演繹，讓觀眾重新走進劇本，感受人物情懷，思考在當今的意義。

另一邊廂，於1月20及23日西九戲曲中心則上演《帝女花》學生戲台版、演唱版及朗讀版。學生利用粵劇演繹；或另一曲風；甚至走出演唱程式，朗讀劇本，從不同角度走進唐滌生作品文字世界，拉近粵劇與年青人的距離。

除了粵劇演出，桃花源秉承過往創作傳統，以《帝女花》為主軸，於明年陸續推出一連串跨界別的藝術活動，包括「長平影像65影集」、「落花滿天‧管弦光影之旅」、「可惱也！黑盒劇場節」、「水波浪影像節」等，務求透過不同藝術形式，以《帝女花》的思想與文本，激發思考與想像，擴闊觀眾層面！

最新影片：炎明熹訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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