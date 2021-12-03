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【聖誕2021】千両限定外賣自取聖誕盛 三文魚腩壽司盛66元起早鳥訂購享9折

休閒消費 16:14 2021/12/03

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

千両聖誕派對盛，6至8位享用，售$2,628。

今個聖誕，千両推出的「千両聖誕派對盛」分別提供「6至8位享用」及「3至4位享用」兩款選擇，以上乘魚鮮製作近8款奢華刺身及壽司聖誕盛。「6至8位享用」適合大夥兒聚會享用，包括極上刺身聖誕盛、極上壽司聖誕盛、卷物聖誕盛、特選壽司聖誕盛、前菜黑松露海鮮沙律及甜品北海道布蕾芝士蛋糕；凡惠顧此套餐，更會送上特選清酒七賢山之霞有氣濁酒乙枝。

千両聖誕派對盛，3至4位享用，售$1,331。

「3至4位享用」則適合家庭或朋友小聚會享用，包括特上刺身聖誕盛、特上壽司聖誕盛及前菜黑松露海鮮沙律，額外附送Mireica巴斯克芝士蛋糕乙個。

除豪華派對盛以外，亦有多款刺身及壽司盛可供選擇，均嚴選各款優質魚鮮素材製作而成，由極上刺身聖誕盛、特上刺身聖誕盛、極上壽司聖誕盛、特上壽司聖誕盛、特選壽司聖誕盛、吞拿魚壽司聖誕盛（12及22件裝），到卷物聖誕盛等應有盡有。其他選擇還有時令魚鮮及清酒，如馬糞海膽鮑魚聖誕盛合（日本直送海膽使用）、海膽軍艦、大吞拿魚腩壽司、油甘魚腩壽司及三文魚腩壽司、七賢山之霞有氣濁酒等。

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最新影片: 自助烘焙店整甜品　炮製零失敗檸檬蛋糕

千両外賣自取聖誕盛於全線13間分店限定發售，只需於千両網上訂購平台（https://order.sen-ryo.com.hk）提前最少24小時預訂，由2021年11月18日起接受優先訂購，並於2021年12月20日至2022年1月2日期間可自行到分店取貨。一般客戶凡於2021年11月18日至12月19日期間優先預訂任何外賣自取聖誕盛並繳付全費，均可享有9折優惠；千両會員及Mastercard持卡人更可享有85折優惠。

而於2021年12月20日至2022年1月2日期間預訂並繳付全費，千両會員及Mastercard持卡人則可享有9折優惠。所有聖誕盛只供外賣自取，不設堂食享用。

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