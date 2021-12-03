【日本蛋】日本熊本縣爆H5禽流感　食安中心指示業界暫停進口禽肉及禽蛋等

▲ 食安中心今日宣布，指示業界暫停從熊本縣進口雞蛋等禽類產品。（資料圖片）

日本雞蛋廣受港人喜愛，單計今年首9個月便從日本進口逾2億隻日本蛋，惟食環署食物安全中心今日（3日）宣布，因應日本農林水產省通報，指日本熊本縣爆發高致病性H5禽流感，中心即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人說，根據政府統計處的資料，本港今年首9個月從日本進口約40公噸冰鮮禽肉、約2,530公噸冷藏禽肉，以及約2億1028萬隻禽蛋。

發言人續指，已就事件聯絡日本當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：馮琪雅