  • 20°C
香港時間 : 20211203日 (週五) 15:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本蛋】日本熊本縣爆H5禽流感　食安中心指示業界暫停進口禽肉及禽蛋等

社會 14:40 2021/12/03

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

食安中心今日宣布，指示業界暫停從熊本縣進口雞蛋等禽類產品。（資料圖片）

日本雞蛋廣受港人喜愛，單計今年首9個月便從日本進口逾2億隻日本蛋，惟食環署食物安全中心今日（3日）宣布，因應日本農林水產省通報，指日本熊本縣爆發高致病性H5禽流感，中心即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人說，根據政府統計處的資料，本港今年首9個月從日本進口約40公噸冰鮮禽肉、約2,530公噸冷藏禽肉，以及約2億1028萬隻禽蛋。

發言人續指，已就事件聯絡日本當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

最新影片：【靚太廚房】去自助烘焙店整甜品　與小朋友炮製零失敗檸檬蛋糕

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

責任編輯：馮琪雅

相關文章

【Omicron變種病毒】港府收緊登機及檢疫要求　日本葡萄牙及瑞典非港人12月3日起禁入境
22:16 2021/11/30
【Omicron變種病毒】港府收緊登機及檢疫要求　日本葡萄牙及瑞典非港人12月3日起禁入境
【食物安全】粉嶺聯和墟街巿零售店摻雜不可食用菇類　食安中心籲停止食用涉事牛肝菌
17:02 2021/11/30
【食物安全】粉嶺聯和墟街巿零售店摻雜不可食用菇類　食安中心籲停止食用涉事牛肝菌

你可能感興趣

【Omicron變種病毒】港府收緊登機及檢疫要求　日本葡萄牙及瑞典非港人12月3日起禁入境
22:16 2021/11/30
【Omicron變種病毒】港府收緊登機及檢疫要求　日本葡萄牙及瑞典非港人12月3日起禁入境
【食物安全】粉嶺聯和墟街巿零售店摻雜不可食用菇類　食安中心籲停止食用涉事牛肝菌
17:02 2021/11/30
【食物安全】粉嶺聯和墟街巿零售店摻雜不可食用菇類　食安中心籲停止食用涉事牛肝菌
日本 熊本 禽流感 食安中心

最高瀏覽

【最後一面】婦人趕往北區醫院見臨終丈夫　冚旗的士司機會合乘客後即回頭載順風車
13:00 2021/12/02
【最後一面】婦人趕往北區醫院見臨終丈夫　冚旗的士司機會合乘客後即回頭載順風車
【港鐵延誤】銅鑼灣有列車門行駛中時飛脫　故障列車移離主行車線港島綫服務陸續恢復正常【不斷更新】
20:50 2021/12/02
【港鐵延誤】銅鑼灣有列車門行駛中時飛脫　故障列車移離主行車線港島綫服務陸續恢復正常【不斷更新】
【明星豪宅】郭少芸北上發展吸金連續買樓　杭州置業享受寬敞家居【多圖】
12:36 2021/12/02
【明星豪宅】郭少芸北上發展吸金連續買樓　杭州置業享受寬敞家居【多圖】