  • 20°C
香港時間 : 20211203日 (週五) 15:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【非法勞工】越南籍黑工被判22個月2個星期　從事搬運工作

社會 15:08 2021/12/03

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

一名持擔保書越南籍非法勞工在沙田裁判法院被判入獄。（資料圖片）

入境處今日（3日）表示，一名越南籍非法勞工，被控受遣送離境令或遞解離境令規限接受僱傭工作，在沙田裁判法院被判囚22個月2個星期。

入境處指，於今年7月27日在將軍澳一個墳場內，拘捕一名47歲越南籍男子，他被捕時正在從事搬運工作，該名男子出示了由入境處簽發不允許僱傭工作的擔保書，及後的調查亦發現他為免遣返聲請人士。昨日經審訊後被判入獄。

入境處稱，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，罰款50萬元和監禁10年。

最新熱門影片：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

責任編輯：余思嵐
 

相關文章

【天氣寒冷】周末早上仍清涼氣溫約16度　下周初日間普遍氣溫24度
今日 11:45
【天氣寒冷】周末早上仍清涼氣溫約16度　下周初日間普遍氣溫24度
【梅艷芳商標】梅啟明指電影《梅艷芳》侵犯註冊商標　入稟要求電影公司賠償
今日 11:32
【梅艷芳商標】梅啟明指電影《梅艷芳》侵犯註冊商標　入稟要求電影公司賠償
【奧運熱潮】東京奧運會國家奧運健兒代表團抵港　明天出席3場公開活動
今日 13:40
【奧運熱潮】東京奧運會國家奧運健兒代表團抵港　明天出席3場公開活動
【港鐵甩門】港鐵列車發生罕見甩門意外　MTR Mobile app送1000 MTR分致歉
今日 14:37
【港鐵甩門】港鐵列車發生罕見甩門意外　MTR Mobile app送1000 MTR分致歉
【打擊毒品】毒販疑利用IG招散工　警方搗新蒲崗製毒工場拘16歲少年
今日 15:01
【打擊毒品】毒販疑利用IG招散工　警方搗新蒲崗製毒工場拘16歲少年

你可能感興趣

【天氣寒冷】周末早上仍清涼氣溫約16度　下周初日間普遍氣溫24度
今日 11:45
【天氣寒冷】周末早上仍清涼氣溫約16度　下周初日間普遍氣溫24度
【梅艷芳商標】梅啟明指電影《梅艷芳》侵犯註冊商標　入稟要求電影公司賠償
今日 11:32
【梅艷芳商標】梅啟明指電影《梅艷芳》侵犯註冊商標　入稟要求電影公司賠償
【奧運熱潮】東京奧運會國家奧運健兒代表團抵港　明天出席3場公開活動
今日 13:40
【奧運熱潮】東京奧運會國家奧運健兒代表團抵港　明天出席3場公開活動
罪案 經濟 黑工 罪行 越南 入境處 香港 將軍澳

最高瀏覽

【最後一面】婦人趕往北區醫院見臨終丈夫　冚旗的士司機會合乘客後即回頭載順風車
13:00 2021/12/02
【最後一面】婦人趕往北區醫院見臨終丈夫　冚旗的士司機會合乘客後即回頭載順風車
【港鐵延誤】銅鑼灣有列車門行駛中時飛脫　故障列車移離主行車線港島綫服務陸續恢復正常【不斷更新】
20:50 2021/12/02
【港鐵延誤】銅鑼灣有列車門行駛中時飛脫　故障列車移離主行車線港島綫服務陸續恢復正常【不斷更新】
【明星豪宅】郭少芸北上發展吸金連續買樓　杭州置業享受寬敞家居【多圖】
12:36 2021/12/02
【明星豪宅】郭少芸北上發展吸金連續買樓　杭州置業享受寬敞家居【多圖】