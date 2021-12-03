【非法勞工】越南籍黑工被判22個月2個星期　從事搬運工作

▲ 一名持擔保書越南籍非法勞工在沙田裁判法院被判入獄。（資料圖片）

入境處今日（3日）表示，一名越南籍非法勞工，被控受遣送離境令或遞解離境令規限接受僱傭工作，在沙田裁判法院被判囚22個月2個星期。

入境處指，於今年7月27日在將軍澳一個墳場內，拘捕一名47歲越南籍男子，他被捕時正在從事搬運工作，該名男子出示了由入境處簽發不允許僱傭工作的擔保書，及後的調查亦發現他為免遣返聲請人士。昨日經審訊後被判入獄。

入境處稱，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，罰款50萬元和監禁10年。

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責任編輯：余思嵐

