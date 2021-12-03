【打擊毒品】毒販疑利用IG招散工　警方搗新蒲崗製毒工場拘16歲少年

▲ 警方搗破一個製毒工場，拘捕1名16歲少年。（曾秋文攝）

警方搗破一個製毒工場，拘捕1名16歲少年。秀茂坪刑事調查隊第5隊主管張莉督察表示，早前有情報指毒販在聖誕節假期前夕，租用工廈作製毒工場。警方調查後，在昨日（2日）派出探員在新蒲崗五芳街一工廈外埋伏 ，並在工廈一間約50平方呎的劏房中拘捕一名16歲少年，檢獲23公升液態可卡因及少量霹靂可卡因，總值約1,400萬元。行動中亦檢獲一批製毒工具及製毒原材料。據知被捕16歲少年就讀中五，家住屯門區，父母已離異，較早時他在社交媒體（instagram）上被招攬做散工，薪酬為6,000元。

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警方呼籲，毒販利用年青人「搵快錢」的心態，誘使年青人犯案，勸喻年青人求職時應多加了解工作的性質和條款，如遇到求職上問題，可與家人、師長和朋友尋求協助，避免被不法分子利用。



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記者：曾秋文

