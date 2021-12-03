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【僱傭條例】裕基建築師有限公司及董事欠薪被檢控　罰款65000元

社會 15:19 2021/12/03

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公司及董事因違反《僱傭條例》被判罰款六萬五千元。（資料圖片）

裕基建築師有限公司及其董事，無向僱員支付工資、代通知金及勞審處的裁斷款項，今日（3日）在東區裁判法院承認控罪，被判罰款23,000元。

裕基建築師有限公司及其董事無按《僱傭條例》的規定支付工資及代通知金予一名僱員，亦沒有在勞審處裁斷款項到期後十四天內，根據判令支付款項予該名僱員，涉及款額約268,000元。該公司早前承認有關控罪，被判罰款42,000元。法院亦命令該公司及其董事須共同及個別向該僱員清付截至今日尚欠的款項約25萬元。

勞工處稱，有關判刑向所有僱主、公司董事及相關負責人員發出強烈信息，他們有責任遵從《僱傭條例》的規定，在法定期限內向僱員發放工資，及按勞審處或小額薪酬索償仲裁處的判令支付裁斷款項。

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責任編輯：余思嵐

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