【升中派位】中一自行分配學位申請表下周一派發　2022年1月3日起收表

▲ 中一自行分配學位申請表將於明年1月3日起收表。（資料圖片）

2022年入學的中一自行分配學位申請表將於下周一（6日）起派發，應屆小六學生家長如欲為子女申請官立、資助、按位津貼中學及參加派位的直資中學的自行分配學位，必須填妥申請表，連同個別學校所要求的其他文件，於2022年1月3日至17日的學校辦公時間內，直接交回有關中學；本年度自行分配學位亦接受郵遞申請；家長可參考本月初即將出版的中學《中學概覽》或學校網頁資料，選報最多2間中學。

教育局表示，參加2020/22派位年度中學學位分配辦法的小學，將於下周一收到《中一自行分配學位申請表》，供分發予應屆小六學生家長。學生如非就讀於參加派位的小學，包括合資格的新來港兒童，有關家長可前往教育局學位分配組索取有關申請表，詳情可參閱教育局網頁。

發言人續說，本年度的中一自行分配學位亦可透過郵遞申請，以期盡量保持社交距離及避免人群聚集，提醒家長先了解擬申請中學所要求的文件，以便於2022年1月3日至17日期間（截止日期以郵戳日期為準）,將填妥的《中一自行分配學位申請表》及學校所要求的其他文件郵寄至擬申請的中學。有關中學在收到家長的郵遞申請後會把申請表的「家長存根」寄回給家長，以作保存。

自行分配學位申請不受地區限制，家長即將收到的兩份《中一自行分配學位申請表》，分別印有「選校次序1」和「選校次序2」，代表其首選學校及次選學校。

局方提醒，家長切勿向多於2所參加派位的中學遞交申請表，否則其子女的自行分配學位申請將會作廢；在任何情況下，小學及中學均不得向學生或家長查詢其選校次序；而申請人及其家長亦不應向學校表明其選校意願。

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責任編輯：馮琪雅