【港區國安法】被控宣揚恐怖主義3港大生准保釋　法官相信不續作違國安法行為

▲ 其中一名被告張敬生。（資料圖片）

港大學生會評議會早前通過哀悼7.1刺警案疑兇的動議，曾參與會議的4名港大生早前被控宣揚恐怖主義罪，其中3名被告被還押被告，早前向高院申請保釋獲批，法官杜麗冰今(3日)頒下書面判決原因。法官指考慮過雙方陳詞後，相信3人若准以保釋，不會再作違國安法行為。

3名申請人張敬生（19歲）、郭永皓（20歲）、杜林丞亨（18歲），早前向高等法院申請保釋獲批。法官於書面判決書指，張敬生代表律師陳詞時指，張作為學生會主席，並沒有於涉事評議會投票，作為主席亦無權阻止動議，事後有關動議亦已被撤回，並作出公開道歉阻止罪行繼續。

代表律師續指，張並沒有持有外國護照，家人均在香港。港大法律學院教授陳弘毅亦撰信指，相信張對所作的事感到真誠後悔，並已就過錯致歉。律政司一方則認為張於事件中，角色並非被動。法官考慮過陳詞後，認為張若准保釋，不會再繼續涉及危害國安法的行為。

至於另外兩名申請人則指已辭去學生會職務，亦沒有與外國或本地政治組織有任何聯繫。法官考慮過其背景等因素後，認為若給予兩人保釋，相信不會續作出危害國安的行為。

3人早前分別獲准以5萬元現金保釋候訊，另外5萬元人事擔保，期間不得離港，旅遊證件繼續由警方保管，3人需遵守宵禁令，及需定時向警方報到，並須遵守額外保釋條件。

涉案4名被告同被控1項宣揚恐怖主義罪，控罪指，他們於2021年7月7日在香港宣揚恐怖主義，4人另被控1項煽惑他人有意圖而傷人罪的交替控罪。容早前已獲裁判官批准保釋，律政司其後向高院提出覆核被拒。

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記者：林育慧