【時尚品茶】時裝設計師Vivienne Tam為創新茶品設計包裝　Tea Château讓品茗注入時尚元素

▲ ea Château首度聯乘國際時裝設計師Vivienne Tam 設計全新「瑰麗塗繪玉龍」系列。(品牌提供)

國際時裝設計師Vivienne Tam說自己很喜歡喝茶，因為茶是中國國粹，茶文化源遠流長，不但包含物質文化層面，還包含深厚的精神文明層次。

而她首次聽到Tea Château 飲茶概念時，已經相當喜歡，「品牌把茶文化薈萃中西，將傳統中式茶/草本茶做成Tea Capsule 再用西方咖啡膠囊機概念沖泡而成的一SHOT茶，同我的 East Meets West概念不謀而合。」她說。

於是Tea Château首度聯乘Vivienne Tam，設計出一系列全新「瑰麗塗繪玉龍」，以時尚設計推廣茶文化及其歷史，讓更多人喜歡飲茶。

▲ 放入茶囊，然後按下按鈕，茶囊沖泡機便會化身成你的專屬茶藝師($2,399)。(品牌提供)



當Vivienne 在構思「瑰麗塗繪玉龍」系列時，思考着甚麼最能代表到中西文化薈萃，她想中國的象徵物--龍，而龍又是西方文化中於Graffiti展現中最富藝術感。所以「瑰麗塗繪玉龍」系列的概念，正好取材於中國文化的紅山玉龍再結合西方文化的城市藝術塗繪，以現代風格重新構想為自由奔放的圖案於茶機身上。

▲ 補血養顏茶($179 小)：桂花芳香人參回甘，伴隨淡淡甘草，明目補血，煥發亮麗神采。(品牌提供)

Tea Château「瑰麗塗繪玉龍」系列包含4款茗茶膠囊：兩款「傳統中式茶」分別是深受歡迎的肉桂大紅袍及班章熟普，而另外兩款「一口養生茶」分別是女士養生首選的補血養顏及茯苓養生。

▲ 茯苓養生茶($179 小)：以人參調和，配杭白菊和玫瑰花，安神解鬱。(品牌提供)



包裝上均有Vivienne 以城市藝術塗繪的中國第一龍-紅山玉龍的圖案，再以大紅丶米白丶碧綠及墨黑4種顏色去突顯不同的茶款。大家可以按照個人口味、體質和時令去挑選屬於你此時此刻的茶品，一呷舒爽愜意。

地址：中環金融街8號 ifc mall 1019A舖

電話：2777 2338

記者：郭秀芳