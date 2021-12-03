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【思家大戰X拳王】女觀眾摸張振朗尖叫　姚子羚不及家庭隊搶鏡

娛樂 15:42 2021/12/03

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

振朗同子恒接受「小龍女」洗禮。

由李思捷主持及監製的《思家大戰》，本周日（5日）一集參與遊戲嘉賓有來自台慶劇《拳王》的「拳王」隊，以及表現超好玩的家庭觀眾代表「懵勝勝」隊。「拳王」隊有隊長張振朗，隊員姚子羚、賴慰玲、蔡潔及黃子恒；雖然有三名靚女藝人助陣，可惜卻不及「懵勝勝」隊搶鏡。

由隊長「呀懵」率領的「懵勝勝」隊，成員有「小龍女」、「玲玲」、「愛愛」及「琳琳」；「呀懵」在自我介紹環節已「先聲奪人」：「我們參加是因為想見到你（李思捷）真面目。」思捷聞言嚇了一跳，「呀懵」補充：「我唔知有張振朗，但知道有他們仲嗒糖啦！」

「拳王」隊。

見家庭觀眾如此進擊，思捷即搞氣氛追問：「你哋手指好多卡咁喎！」「呀懵」聞言再回應：「你想唔想唔再努力吖？」全場氣氛隨即high爆。

「呀懵」再出奇不意化身「宣傳」，力指自己是《思家大戰》鐵粉：「呢個遊戲好精彩，我個個星期都睇，真係好緊張，大家都睇多啲活吓腦啦。」

黃子恒是「拳王」隊答題擔當？

「拳王」隊焦點是兩位男主角張振朗及黃子恒。當思捷得悉振朗用了一年時間操肌後，即感嘆：「一個演員，真係要付出好多嘢！」然後不忘「絕核」本色、追問兩位型男：「咁你哋一年後仲keep唔keep到？」

此時思捷再指家庭觀眾代表「小龍女」：「好想摸吓《拳王》嘅男主角」，「小龍女」隨即出場「實現願望」，現場尖叫連連，振朗亦坦言「場面」是其意料之外！

正式開始玩遊戲後，家庭觀眾代表更是「狂野升級」，連見慣大場面的思捷亦數度招架不住企唔穩，爆笑情節不能盡錄！

最新影片：炎明熹訪問

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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