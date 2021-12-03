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【薪酬趨勢】紀評會重返薪酬趨勢調查委員會　政府稱更全面反映職方意見

政治 15:40 2021/12/03

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紀律部隊評議會職方重返薪酬趨勢調查委員會。（經濟日報資料圖片）

在2013年退出薪酬趨勢調查委員會的紀律部隊評議會，應政府邀請重新加入，意味4個中央公務員評議會，均有代表參與薪趨會的年度薪酬趨勢調查工作，政府表示歡迎。

公務員事務局發言人指，四個中央公務員評議會均有代表參與，標誌着公務員管職雙方同心協力，邁進更緊密合作的新階段，相信會令薪趨會在年度的薪酬趨勢調查有更深入和全面的討論，能更全面反映各職方代表的意見。

發言人又指，政府會致力在現行的薪酬調整機制下，加強與職方代表的溝通，讓職方代表在過程中能更充分地表達意見。

紀評會與警察評議會在2013年退出，但政府仍與兩會職方代表保持聯繫，而警評會已經在2018年返回薪趨會。

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責任編輯：陳宛彤

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