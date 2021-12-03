【過渡性房屋】調查指8成7市民認爲過渡房屋租期太短　團體倡延長租住年期

▲ 有機構調查發現，逾7成市民認爲過渡性房屋單位供應不足。（關注基層住屋聯席提供）

政府在《施政報告》中提出將過渡性房屋供應目標，由1.5萬個單位，增加至2萬個。關注基層住屋聯席調查發現，逾7成市民認爲過渡性房屋單位供應不足，亦有超過8成7市民指兩年租住期太短。聯席建議，政府應延長過渡房屋的租住年期。

關注基層住屋聯席於上月14至26日間，訪問201個市民，其中近76.1%爲劏房、板間房、天台建構物、床位或過渡性房屋住戶；7成正輪候公屋，當中29.8%已輪候4至6年，更有21.3%輪候期達6至8年。

調查發現，81.1%受訪者認為過渡性房屋有助紓緩未能上樓家庭的居住環境，惟有72.6%認為2萬個過渡性房屋單位仍不足以應付現時劏房問題。

現時落成的大部分過渡性房屋租住期為兩年，逾87%受訪者表示，租住過渡性房屋時間不能夠配合他們獲派上公屋，65.6% 望可讓住戶續租至獲派公屋。亦有逾9成受訪者認爲，若租期完結後來仍未能上公屋，應該有其他支援，例如搬遷津貼等。

調查也發現，近9成受訪者期望政府可以持續發展過渡性房屋，作為減少市場上劏房單位數量的其中一個方法；亦有54.2%認爲興建過渡性房屋時，應該根據劏房單位及劏房居民的分佈，愈多劏房單位地區，可按比例優先增建過渡性房屋。

居於太子劏房近10年的好姐，申請公屋已7年，現正申請附近的過渡性房屋，但認爲僅兩年的租住期太短，形容「上屋搬下屋，唔見一籮穀」，又指若租期完仍未能上公屋，很大機會要與家人再搬回劏房，認爲很不合理。

劉先生於一年多前搬入過渡房屋，租期還剩8個月，惟目前仍未仍未獲派公屋，擔心要再搬回劏房，又指現時街坊全都愁眉苦臉，不知何去何從，希望政府可以幫忙安置。

關注基層住屋聯席建議，政府應延長過渡性房屋租住期，指截至9月底，公屋一般申請者的平均輪候時間為5.9年，兩年租住期未能令不適切住戶真正過渡上樓，或要再回歸不適切住房。聯席又要求政府安置或支援租住期滿而又未能上樓的劏房戶，例如提供搬遷津貼及地區服務等；同時倡政府主動覓地、提供基礎設施及管理，以加快興建過渡房屋，並增加供應。

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記者：黃小冰