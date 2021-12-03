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【立法會選舉】40%受訪者稱多數或肯定不投票　45%指地區直選無人值得支持

政治 16:10 2021/12/03

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香港民研調查顯示，有40%受訪者稱多數不會或肯定不會投票。（經濟日報資料圖片）

香港民意研究在上月29日至昨日，在網上進行民意調查，訪問了6,400名登記選民。結果顯示有40%受訪者，多數不會或肯定不會在立法會選舉中投票，另有12%受訪者未決定，而表示肯定會或多數會投票的受訪者則有47%。

今次立法會選舉，地區直選改為雙議席單票制，有40%受訪者稱，所屬選區有候選人值得支持，較上周調查上升了5個百分點，另有45%稱沒有人值得支持，16%指不知道。

另外，港府首次在口岸設立投票站，讓身在內地的選民前往投票。調查顯示，有50%的受訪者，反對設立口岸投票站，只有38%表示支持，也有10%受訪者認為是「一半半」。此外，有62%受訪者認為，倘競選活動在境外發生，香港執法部門是無法對違規者展開調查。

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責任編輯：陳宛彤

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