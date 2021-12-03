【嚴母慈父】惡媽袁詠儀分享狠心育兒經　任由兒子哭鬧不吃飯：3天才會餓死

▲ 袁詠儀近日上內地真人騷分享其嚴厲的育兒經。

50歲袁詠儀（靚靚）近年主攻內地發展，近日靚靚上內地兄妹成長觀察真人騷《我的小尾巴2》做嘉實，分享了自己的育兒觀，她透露自己被15歲兒子張慕童（魔童）冠上「不可以媽媽」稱號，因她對兒子做任何事都說不可以，她還以「會不會死」作為衡量兒子行為的唯一標準。

靚靚在節目中提到，自己從小在警察家庭長大，生活很有規律，家教嚴格，很多事情都不可以做，因此她沿用了這個方法教仔，「我沒有想過是不是真的不可以，先說不可以。」

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被兒子標籤為「不可以媽媽」

於是兒子魔童有甚麼事情都先跟爸爸張智霖（Chilam）說，然後Chilam就叫他問媽咪，魔童就說︰「不用問了，她甚麼都說不可以的。」

靚靚表示，自己最想撕掉「不可以媽媽」這個標籤，因她到了某個年紀時，發現跟兒子的距離愈來愈遠，她曾請求專家意見，專家說︰「其實孩子沒問題，有問題的是你。」從那一刻開始，靚靚開始向老公Chilam學習。

因老公是那種「甚麼都可以爸爸」，我曾經生氣過，我說我不要再當壞人，結果第二天他還是這樣。

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此外，靚靚又分享另一套「狠心育兒經」，她會任由兒子哭鬧、捱餓，因為兩者都不會致命。

你沒有看過小朋友是哭死？他總有一刻會累的，對嗎？那我看著你，沒有危險了，你哭吧，你哭完以後我們再好好討論。對，我兒子就再沒有這樣了。

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「會不會死」成為管教行為標準

靚靚又舉例兒子曾不願意吃飯，就由他不吃，「我是那種不吃？OK，醫生說三天才會餓死的。」靚靚被主持問到，「會不會死」是否衡量孩子行為的唯一標準，靚靚表示正確，「他跌倒我不說話的，你起來吧。」

▲ 靚靚和Chilam一直渴望為兒子添個弟妹，可惜未能成功。（微博圖片）

不過，有一次兒子撞傷真是嚇倒了靚靚，有一天兩母子在家中玩追逐遊戲，兒子追她的時候撞倒桌子，她憶述道︰「砰一聲，我心想oh my god，然後他一起來，那個血這樣流，開了一個口，那一刻我整個人都是熱的，我第一時間致電醫生，他說不會『死』的。」

醫生之後叫靚靚給兒子喝一口冰凍飲料，「讓他整個人冷卻下來，他就可以止血，然後按著他的傷口去醫院，那一次我真的害怕了。但這不要學，不一定對的。」

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Chilam一個抱抱氹老婆

靚靚又形容Chilam和魔童的求生欲很強，只要自己不說話，他們連大氣都不敢出。不過，靚靚隨後稱自己很快下氣，只要老公一個抱抱就行。網民聽完靚靚的分享，都感嘆魔童能長這麼大真的不容易。

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責任編輯︰王明芳