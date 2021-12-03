  • 20°C
香港時間 : 20211203日 (週五) 17:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【非法勞工】一連4日反黑工搜查56個地點　拘15人

社會 16:20 2021/12/03

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

警方反非法勞工行動拘十五人。（新聞處提供）

入境處今日（3日）表示，一連4日拘捕11名懷疑非法勞工，及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

入境處指，在上月29日至昨天搜查了56個目標地點，包括地盤、食肆集中區、食品檔、裝修中單位及餐廳，共拘捕11名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為5男6女，年齡介乎26至54歲。當中2男2女持有不允許僱傭工作的擔保書。另外，1名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為3男1女，年齡介乎30至61歲。

入境處稱，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，罰款50萬元和監禁10年。

最新熱門影片：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

責任編輯：余思嵐

相關文章

【新冠肺炎】新增3宗輸入變種病毒個案　包括一名日本船員抵港後無登岸
今日 15:09
【新冠肺炎】新增3宗輸入變種病毒個案　包括一名日本船員抵港後無登岸
【港鐵甩門】港鐵列車發生罕見甩門意外　MTR Mobile app送1000 MTR分致歉
今日 14:37
【港鐵甩門】港鐵列車發生罕見甩門意外　MTR Mobile app送1000 MTR分致歉
【打擊毒品】毒販疑利用IG招散工　警方搗新蒲崗製毒工場拘16歲少年
今日 15:01
【打擊毒品】毒販疑利用IG招散工　警方搗新蒲崗製毒工場拘16歲少年
【打劫貓狗】3人持鎚行劫動物拯救義工　劫走35隻貓狗後逃去無蹤
今日 15:13
【打劫貓狗】3人持鎚行劫動物拯救義工　劫走35隻貓狗後逃去無蹤
【升中派位】中一自行分配學位申請表下周一派發　2022年1月3日起收表
今日 15:21
【升中派位】中一自行分配學位申請表下周一派發　2022年1月3日起收表

你可能感興趣

【新冠肺炎】新增3宗輸入變種病毒個案　包括一名日本船員抵港後無登岸
今日 15:09
【新冠肺炎】新增3宗輸入變種病毒個案　包括一名日本船員抵港後無登岸
【港鐵甩門】港鐵列車發生罕見甩門意外　MTR Mobile app送1000 MTR分致歉
今日 14:37
【港鐵甩門】港鐵列車發生罕見甩門意外　MTR Mobile app送1000 MTR分致歉
【打擊毒品】毒販疑利用IG招散工　警方搗新蒲崗製毒工場拘16歲少年
今日 15:01
【打擊毒品】毒販疑利用IG招散工　警方搗新蒲崗製毒工場拘16歲少年
黑工 偽造 罪行 經濟 入境處 食品 餐廳 香港

最高瀏覽

【最後一面】婦人趕往北區醫院見臨終丈夫　冚旗的士司機會合乘客後即回頭載順風車
13:00 2021/12/02
【最後一面】婦人趕往北區醫院見臨終丈夫　冚旗的士司機會合乘客後即回頭載順風車
【港鐵延誤】銅鑼灣有列車門行駛中時飛脫　故障列車移離主行車線港島綫服務陸續恢復正常【不斷更新】
20:50 2021/12/02
【港鐵延誤】銅鑼灣有列車門行駛中時飛脫　故障列車移離主行車線港島綫服務陸續恢復正常【不斷更新】
【明星豪宅】郭少芸北上發展吸金連續買樓　杭州置業享受寬敞家居【多圖】
12:36 2021/12/02
【明星豪宅】郭少芸北上發展吸金連續買樓　杭州置業享受寬敞家居【多圖】