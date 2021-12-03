【非法勞工】一連4日反黑工搜查56個地點　拘15人

▲ 警方反非法勞工行動拘十五人。（新聞處提供）

入境處今日（3日）表示，一連4日拘捕11名懷疑非法勞工，及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

入境處指，在上月29日至昨天搜查了56個目標地點，包括地盤、食肆集中區、食品檔、裝修中單位及餐廳，共拘捕11名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為5男6女，年齡介乎26至54歲。當中2男2女持有不允許僱傭工作的擔保書。另外，1名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為3男1女，年齡介乎30至61歲。



入境處稱，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，罰款50萬元和監禁10年。

最新熱門影片：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

責任編輯：余思嵐