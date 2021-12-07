【冬天湯水】冬天打邊爐燒烤喉嚨又乾又痕　中醫推介湯水清熱滋陰潤肺【附做法】

▲ 喉嚨又乾又痕，中醫推介湯水滋陰潤肺清熱。

天氣轉涼，不少人也喜歡打邊爐或燒烤。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，冬天天氣乾燥，濕度低，容易皮膚乾燥、口乾舌燥，吃火鍋、燒烤尤甚。她推介一款滋陰潤肺湯水，有助紓緩乾燥不適等症狀。

梁醫師表示，天氣乾燥，剛起床時喉嚨或會乾至又癢又痛，吞口水也有點困難。若天氣一冷就去吃火鍋、燒烤或辛辣食物等，會令體內積熱，上攻咽喉，喉嚨最受苦。除了多喝水補充水分，她建議試海底椰淮山無花果湯，可滋陰潤肺功效。她指出，非洲海底椰有助化痰止咳，適量飲用可紓緩皮膚乾燥、口乾、眼乾等症狀。

海底椰淮山無花果湯

功效：滋陰潤肺，紓緩皮膚乾燥、口乾、眼乾等症狀。

材料

海底椰 20克

雪梨 2個

鮮淮山 1根

紅蘿蔔 1根

百合 15克

無花果乾 3枚

腰果 30克

花生 30克

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做法

把所有材料洗淨，紅蘿蔔去皮切塊，雪梨連皮切塊去芯，鮮淮山去皮切段（處理鮮淮山時需戴手套）。

在鍋中加入2500毫升水，放入所有材料，用武火煮至水滾後，改用文火煮約1.5小時，最後加鹽調味即可。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣