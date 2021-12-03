【劫券同盟】無聊師奶因一封投訴信改寫人生　非法使用「優惠券」變犯罪集團主腦

▲ 《劫券同盟》

現實隨時比戲劇更荒誕，荷里活喜劇《劫券同盟》（Queenpins）劇情是誇張荒謬，講生活苦悶的家庭主婦金康妮（姬絲汀貝兒飾）和好友莊祖祖（柯爾比豪威爾巴普蒂斯飾）竟將儲優惠券的嗜好，變成數千萬美元的偽冒優惠券集團，但此故事卻是以真人真事為藍本改編。

一切都由康妮發現她原來可以藉超巿優惠券，來慳錢兼重新掌握人生開始。一次她寫信投訴一間大集團的早餐穀物變臭，隨即收到道歉信兼大堆贈券，康妮和祖祖便想到籌辦一個非法優惠券俱樂部，騙取大集團數千萬美元之餘，又令用家慳一筆。

犯罪集團財源滾滾

這異想天開的想法，結果變成財源滾滾的印鈔機器，業務牽涉一間承印所有優惠券的墨西哥工場、一個聰明絕頂的虛擬盜賊（碧碧蕾克莎飾）、一間用來匿藏贓款的豪宅，更用上林寶堅尼車隊、高效能武器和民兵組織來洗黑錢。

正當康妮和祖祖「事業」如日中天之際，超級巿場防止虧損專員堅尼（保羅華特豪澤飾）與美國郵政督察世文（雲斯韋漢飾）聯手，狙擊這兩位新晉犯罪集團女主腦。

網誌啟發創作靈感

影片導演兼編劇阿朗高德（Aron Gaudet）和吉塔普拉皮莉（Gita Pullapilly）的創作靈感，來自一個優惠券網誌上，一篇關於非法優惠券集團真實事迹的文章。

普拉皮莉憶述發現此故事的經過：「我鑽進了搜尋器的無底洞，最後找到一個提及這件事的優惠券網誌。阿朗和我馬上被這故事吸引，很想知得更多。我們找到負責這宗案件的調查員，向我們提供了相關的警方和刑事法庭文件。原來96%美國人都用過優惠券。這宗案匪夷所思得來又令人咋舌，正好是喜劇材料。」

走訪鳳凰城搜集資料

普拉皮莉和高德之後走訪鳳凰城，亦即是這個不法集團的基地，訪問探員及為故事搜集資料，從而構思出電影的主角和劇本，並加入部分真實案情 。

導演夫婦打從開始，便想賦予這個優惠券犯罪團伙幽默和人性。他們也決心不落典型老友喜劇的俗套，即是兩個好友要吵架，各走各路，最後冰釋前嫌大團圓結局。「我們覺得這兩個聰明的女子，有比吵架更大的人生挑戰要克服。」普拉皮莉說。

高德解釋：「康妮（Connie Kaminski）和祖祖（JoJo Johnson）是現代版羅賓漢，而她們的經歷比羅賓漢的更荒誕，因為牽涉到優惠券、防止虧損專員和厲害的郵政督察。」後者更是兩位導演以及世上大部分人，都不知道原來存在的職業。

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