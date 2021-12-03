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【商場優惠】港鐵商場12月加碼狂派2,000萬電子優惠券　消費最高回贈$800+5倍積分

休閒消費 16:44 2021/12/03

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

港鐵商場12月加碼送出總值2,000萬電子優惠券。（港鐵提供）

繼11月送出850萬電子優惠券後，港鐵公司旗下商場於12月會加碼推出「一 Click即搶加碼賞」活動，送出2,000萬、合共6萬份電子優惠券供大家換領。

商場包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、海趣坊及新屯門商場，MTR Mobile 登記用戶可於12月7日下午2時起，透過 MTR Mobile「我的獎賞」，以先到先得形式搶先領取港鐵商場$300指定類別電子優惠券（名額5萬個），以及$500時裝及美容電子優惠券（名額1萬個）。

商場推出冬季最紅禮品大賞，消費滿指定積分可換領聖誕禮物。（港鐵提供）

除大派優惠券外，商場特別推出消費二重賞，包括︰

第一賞︰由即日起至2022年1月2日，MTR Mobile 登記用戶於場內指定商戶消費，滿$2,000或以上，最高可獲$800港鐵商場電子優惠券，以及5倍商場積分。

第二賞︰消費滿指定金額，可以半價$4,149換領Samsung Flip 3 5G (256 GB)，另有大量免費禮品可換領，如Godiva 價值$3,043的豪華禮籃及 Perrier Jouet Champagne Grand Brut 巴黎之花等。

記者︰黃依情

 

 

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